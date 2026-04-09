عربي-دولي

عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة

Lebanon 24
09-04-2026 | 09:27
عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة
أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا، في بيان مشترك، الخميس، تنفيذ عملية أمنية استخبارية مشتركة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي.

وفي التفاصيل، أوضح البيان أنه جرى، خلال الأسابيع الماضية، فتح قنوات اتصال وتبادل معلومات بين إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين، عقب ورود معلومات حول نشاط شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، كانت تستعد لتجهيز كميات كبيرة وتهريبها عبر الحدود الأردنية إلى دول أخرى في الإقليم عبر الترانزيت.

وأضاف أن فرق التحقيق، وبعد جمع المعلومات وتبادلها، تمكنت من تحديد أهداف الشبكة وآلية عملها، حيث اعتمدت طريقة جديدة مختلفة عن الأساليب السابقة، من خلال استخدام مركبة شحن كبيرة (براد). 

كما قادت الجهود الاستخبارية إلى تحديد المركبة وموعد تحركها باتجاه المعبر الحدودي، حيث وُضعت تحت المراقبة والمتابعة حتى دخولها معبر جابر.

 وبحسب البيان، جرى على الفور، وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، ضبط المركبة وإلقاء القبض على سائقها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق متخصص داخل المعبر لتفتيش مركبة الشحن، حيث ضُبطت 943 كيلوغراماً من مادة الكبتاجون على شكل مكعبات عجين، كانت مخبأة في سقف المركبة بطريقة سرية.

وأظهرت الفحوص أن هذه الكمية تمثل مادة أولية لحبوب الكبتاجون المخدرة قبل تشكيلها، وأنها تكفي لإنتاج نحو 5.5 ملايين حبة مخدرة.

وأكدت إدارتا مكافحة المخدرات أن جميع الإجراءات التحقيقية في القضية جرت ضمن تنسيق مباشر بين الجانبين، بما يضمن استمرار التحقيقات وملاحقة بقية أفراد الشبكة تمهيداً لإلقاء القبض عليهم.
