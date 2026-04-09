لأسباب صحية.. استقالة وزير الرياضة السوري من منصبه

أعلن وزير الرياضة والشباب السوري محمد سامح الحامض اليوم الخميس استقالته لأسباب صحية.

وكتب الحامض في صفحته على " ": "اليوم أقدم استقالتي من منصبي كوزير للرياضة والشباب وذلك بسبب وضعي الصحي".

وتوجه الوزير المستقيل بالشكر إلى رئيس الجمهورية أحمد على منحه الثقة، وإلى زملائه في الحكومة وفريق العمل.



وأضاف أنه أدى مهامه بـ"إخلاص"، نافيا أن يكون قد استغل منصبه لمصالح شخصية، قبل أن يختتم منشوره بالقول: "شكرا للجميع".

وكان الحامض عضوا في الحكومة الجديدة التي أعلن الرئيس الشرع تشكيلها في 2025، حيث تم استحداث وزارة الرياضة والشباب التي تولى حقيبتها، لتحل محل الاتحاد الرياضي العام الذي ظل أرفع منصب في لعقود، قبل أن يتم حله بعد سقوط (روسيا اليوم)