تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لأسباب صحية.. استقالة وزير الرياضة السوري من منصبه

Lebanon 24
09-04-2026 | 10:41
A-
A+
لأسباب صحية.. استقالة وزير الرياضة السوري من منصبه
لأسباب صحية.. استقالة وزير الرياضة السوري من منصبه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الرياضة والشباب السوري محمد سامح الحامض اليوم الخميس استقالته لأسباب صحية.
 
وكتب الحامض في صفحته على "فيسبوك": "اليوم أقدم استقالتي من منصبي كوزير للرياضة والشباب وذلك بسبب وضعي الصحي".
 
وتوجه الوزير المستقيل بالشكر إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع على منحه الثقة، وإلى زملائه في الحكومة وفريق العمل.

وأضاف أنه أدى مهامه بـ"إخلاص"، نافيا أن يكون قد استغل منصبه لمصالح شخصية، قبل أن يختتم منشوره بالقول: "شكرا للجميع".
 
وكان الحامض عضوا في الحكومة الجديدة التي أعلن الرئيس الشرع تشكيلها في مارس 2025، حيث تم استحداث وزارة الرياضة والشباب التي تولى حقيبتها، لتحل محل الاتحاد الرياضي العام الذي ظل أرفع منصب رياضي في سوريا لعقود، قبل أن يتم حله بعد سقوط نظام الأسد. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
عربي-دولي

رياضة

روسيا اليوم

نظام الأسد.

الجمهوري

جمهورية

الرياض

فيسبوك

روسيا

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24