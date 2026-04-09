الناتو: القيادة الأميركية ضرورية لضمان الحرية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أن القيادة الأمريكية ضرورية للغاية إذا أُريد للحرية أن تكون لا الاستثناء، وفق ما نقلت عنه وكالة " ".وبشأن تعهد 5% للإنفاق الدفاعي، قال روته: "سيساعد هذا في ضمان ألا يكون حلف شمال الأطلسي في تحالفًا يعتمد فيه الحلفاء بشكل غير صحي على أمريكا".وفي وقت سابق، قال سيرغي لافروف، إن هناك "بوادر أزمة" في حلف شمال الأطلسي والاتحاد .وذكر لافروف خلال اجتماع مع لـ"منظمة شنغهاي" للتعاون، نورلان يرميكباييف: "نشهد بوادر أزمة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي عزمه دراسة انسحاب من "الناتو".