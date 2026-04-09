واشنطن: تدمير آلاف الأهداف وشل القدرات العسكرية الإيرانية

كشفت إحصائية صادرة عن ، الخميس، الحصيلة الإجمالية لنتائج الحرب على "الغضب الملحمي"، مؤكدة أن هذه العملية حققت انتصارا ساحقا أسفر عن شل الجهاز العسكري بعد تدمير أكثر من 13 هدفا.





وقالت الإحصائية، التي نشرتها الأمريكية، إن القوات الأمريكية نجحت في تدمير أكثر من 13,000 هدف إيراني، وشل قدرات طهران البحرية بالقضاء على أكثر من 155 سفينة.





كما أشارت إلى استهداف 90% من مصانع الأسلحة ، إضافة إلى 80% من الصناعية النووية الإيرانية.



وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن القوات الأمريكية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى "اتفاق حقيقي"، بعد بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.



وكتب على منصته "تروث سوشال" أن "كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي يتم التوصل إليه".



وقد بدأت الهدنة، التي تم التوصل إليها الثلاثاء، تُظهر بوادر انهيار، مع شن موجة غارات عنيفة في ، ورفض بعض مطالب إيران الخاصة بإنهاء الحرب قبل المحادثات المقررة.





وبينما قال ترامب إن فشل الاتفاق "مستبعد للغاية"، هدد بالعودة إلى ضربات "أكبر وأفضل وأقوى" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



