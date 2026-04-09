رئيس الأركان الاسرائيلي: ساحة القتال الرئيسية لدينا هي لبنان

أكد رئيس الأركان الاسرائيلي إيال زامير، أن ساحة القتال الرئيسية لجيش الدفاع هي ، مشدداً على مواصلة العمليات العسكرية ضد «بقوة كبيرة» بهدف إزالة التهديد عن سكان .

وأوضح زامير أن القوات تواصل تعميق المناورة البرية وتنفيذ ضربات على خطوط الجبهة وفي العمق، وقال: "وجهنا أمس ضربة قوية وقاسية لحزب الله. لقد غادروا الضاحية وانتقلوا إلى أماكن أخرى ومن هناك أداروا القتال".

وفي ما يتعلق بإيران، أشار إلى دخول وقف إطلاق نار معها، معتبراً أن إنجازات الجيش في الحرب كانت «غير مسبوقة وتاريخية»، وأن بعد هذه الحرب «أضعف بكثير»، لافتاً إلى أن الضربات طالت ما وصفه بـ«كامل سلسلة القيمة» .

وأضاف أن هذه التطورات أثّرت بشكل مباشر على وضع حزب الله، معتبراً "أنه بات معزولًا داخل لبنان ومنفصلًا عن شريانه الاستراتيجي في إيران. الحكومة تدرك أكثر من أي وقت مضى حجم المشكلة في وجود تنظيم إرهابي راديكالي متطرف على أراضيها".

وأكد زامير أن الجيش مستعد للعودة إلى القتال «بقوة في أي لحظة» إذا لزم الأمر، مشدداً على أن الهدف هو مواصلة العمليات لضمان إعادة الأمن لسكان الشمال على المدى .