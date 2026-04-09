Advertisement
عربي-دولي
بشأن علاقتها بإبستين... ميلانيا ترامب: هذه أكاذيب يجب أن تتوقف
Lebanon 24
09-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرجت
ميلانيا ترامب
عن صمتها، ونفت مزاعم ربطتها بالملياردير الراحل
جيفري
إبستين.
وقالت السيّدة الأميركيّة الأولى، إنّ لا علاقة لها بإبستين، وأضافت: "الأكاذيب التي تربطني به يجب أن تتوقف اليوم، ومن يروج لهذه الادعاءات يفتقر إلى المعايير الأخلاقية والتواضع والاحترام".
وأوضحت
ميلانيا
أن صوراً ومزاعم "مضللة ومفبركة" يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، مشددة على أنها "لم تكن على علم بأي من الجرائم التي ارتكبها إبستين، ولم تكن متورطة أو مشاركة بأي شكل من الأشكال".
وأضافت: "لم أكن على متن طائرة إبستين، ولم أزر جزيرته الخاصة، ولم يتم اتهامي أو إدانتي بأي جريمة مرتبطة بالاتجار الجنسي أو إساءة معاملة القاصرين". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميلانيا ترامب: يجب أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين وهذه الادعاءات تشوه سمعتي
Lebanon 24
ميلانيا ترامب: يجب أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين وهذه الادعاءات تشوه سمعتي
10/04/2026 07:06:16
10/04/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة مغلقة للكونغرس تستمع لهيلاري كلينتون حول علاقاتها بإبستين
Lebanon 24
جلسة مغلقة للكونغرس تستمع لهيلاري كلينتون حول علاقاتها بإبستين
10/04/2026 07:06:16
10/04/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: الهجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان يجب أن تتوقف فورا
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: الهجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان يجب أن تتوقف فورا
10/04/2026 07:06:16
10/04/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة كبيرة محامي "غولدمان ساكس".. رسائل تفضح علاقتها بإبستين
Lebanon 24
استقالة كبيرة محامي "غولدمان ساكس".. رسائل تفضح علاقتها بإبستين
10/04/2026 07:06:16
10/04/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تخفّض حضورها في نيجيريا.. السماح بمغادرة موظفين وعائلاتهم
Lebanon 24
واشنطن تخفّض حضورها في نيجيريا.. السماح بمغادرة موظفين وعائلاتهم
23:53 | 2026-04-09
09/04/2026 11:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"من الأفضل ألا تفعل ذلك".. ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على سفن الشحن في مضيق هرمز
Lebanon 24
"من الأفضل ألا تفعل ذلك".. ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على سفن الشحن في مضيق هرمز
23:37 | 2026-04-09
09/04/2026 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله
23:36 | 2026-04-09
09/04/2026 11:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فصل الجبهات يهدد مفاوضات إسلام آباد
Lebanon 24
فصل الجبهات يهدد مفاوضات إسلام آباد
23:30 | 2026-04-09
09/04/2026 11:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل استهدفت وزير خارجية إيران السابق
Lebanon 24
إسرائيل استهدفت وزير خارجية إيران السابق
23:25 | 2026-04-09
09/04/2026 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
09/04/2026 03:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ اسرائيلي كبير
Lebanon 24
خطأ اسرائيلي كبير
01:45 | 2026-04-09
09/04/2026 01:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
23:53 | 2026-04-09
واشنطن تخفّض حضورها في نيجيريا.. السماح بمغادرة موظفين وعائلاتهم
23:37 | 2026-04-09
"من الأفضل ألا تفعل ذلك".. ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على سفن الشحن في مضيق هرمز
23:36 | 2026-04-09
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله
23:30 | 2026-04-09
فصل الجبهات يهدد مفاوضات إسلام آباد
23:25 | 2026-04-09
إسرائيل استهدفت وزير خارجية إيران السابق
23:03 | 2026-04-09
هدوء حذر في هرمز.. و6 سفن عبرت المضيق يوم الخميس
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
10/04/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
