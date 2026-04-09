بشأن علاقتها بإبستين... ميلانيا ترامب: هذه أكاذيب يجب أن تتوقف

خرجت عن صمتها، ونفت مزاعم ربطتها بالملياردير الراحل إبستين.



وقالت السيّدة الأميركيّة الأولى، إنّ لا علاقة لها بإبستين، وأضافت: "الأكاذيب التي تربطني به يجب أن تتوقف اليوم، ومن يروج لهذه الادعاءات يفتقر إلى المعايير الأخلاقية والتواضع والاحترام".



وأوضحت أن صوراً ومزاعم "مضللة ومفبركة" يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، مشددة على أنها "لم تكن على علم بأي من الجرائم التي ارتكبها إبستين، ولم تكن متورطة أو مشاركة بأي شكل من الأشكال".



وأضافت: "لم أكن على متن طائرة إبستين، ولم أزر جزيرته الخاصة، ولم يتم اتهامي أو إدانتي بأي جريمة مرتبطة بالاتجار الجنسي أو إساءة معاملة القاصرين". (ارم نيوز)

