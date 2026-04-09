تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

شبهات داخل البيت الأبيض.. تحركات في أسواق النفط تثير مخاوف من تسريب معلومات

09-04-2026 | 22:26
A-
A+
شبهات داخل البيت الأبيض.. تحركات في أسواق النفط تثير مخاوف من تسريب معلومات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار تحرك لافت في أسواق العقود الآجلة تساؤلات بشأن احتمال استغلال معلومات غير معلنة داخل البيت الأبيض لتحقيق مكاسب مالية، بعدما سبقت رهانات ضخمة قرارات سياسية اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران.

وقال مسؤول أميركي إن البيت الأبيض وجّه في 24 آذار تحذيراً لموظفيه عبر البريد الإلكتروني من استغلال مناصبهم بشكل غير لائق للمراهنة في أسواق العقود الآجلة، وذلك بعد يوم واحد من قرار ترامب تعليق بعض الضربات ضد إيران.

وجاء التحذير في وقت دفعت فيه رهانات سبقت قرارات سياسية رئيسية خبراء إلى التساؤل عما إذا كانت معلومات حساسة قد تسربت قبل الإعلان عنها.

وأظهرت بيانات البورصة وحسابات رويترز أن متداولاً أو أكثر راهنوا بنحو 500 مليون دولار على العقود الآجلة لخامَي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة، قبل وقت قصير من إعلان ترامب في 23 مارس تأجيل الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، وهو ما أعقبه تراجع أسعار النفط بنسبة 15 بالمئة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل لرويترز إن ترامب يريد سوق أسهم قوية ومربحة للجميع، لكن ينبغي منع أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الآخرين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التحذير وُجّه إلى جميع الموظفين عبر رسالة من مكتب إدارة البيت الأبيض.

واعتبر مراقبون وأعضاء في الكونغرس، بينهم السناتور كريس ميرفي، أن دقة التوقيت تثير بوضوح شبهات بشأن احتمال حصول تداول استناداً إلى معلومات داخلية.

وأعادت هذه الوقائع طرح فرضية تسرب معلومات من داخل البيت الأبيض أو من الدائرة المقربة من الإدارة، بما أتاح لمستثمرين مجهولين تحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير.
Advertisement
إقتصاد

عربي-دولي

وول ستريت جورنال

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيرانية

وول ستريت

الإيراني

دونالد

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24