شبهات داخل البيت الأبيض.. تحركات في أسواق النفط تثير مخاوف من تسريب معلومات

أثار تحرك لافت في أسواق العقود الآجلة تساؤلات بشأن احتمال استغلال معلومات غير معلنة داخل لتحقيق مكاسب مالية، بعدما سبقت رهانات ضخمة قرارات سياسية اتخذها الرئيس الأميركي بشأن .



وقال مسؤول أميركي إن البيت الأبيض وجّه في 24 آذار تحذيراً لموظفيه عبر البريد الإلكتروني من استغلال مناصبهم بشكل غير لائق للمراهنة في أسواق العقود الآجلة، وذلك بعد يوم واحد من قرار تعليق بعض الضربات ضد إيران.



وجاء التحذير في وقت دفعت فيه رهانات سبقت قرارات سياسية رئيسية خبراء إلى التساؤل عما إذا كانت معلومات حساسة قد تسربت قبل الإعلان عنها.



وأظهرت بيانات البورصة وحسابات أن متداولاً أو أكثر راهنوا بنحو 500 مليون دولار على العقود الآجلة لخامَي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة، قبل وقت قصير من إعلان ترامب في 23 مارس تأجيل الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 5 أيام، وهو ما أعقبه تراجع أسعار بنسبة 15 بالمئة.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل لرويترز إن ترامب يريد سوق أسهم قوية ومربحة للجميع، لكن ينبغي منع أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الآخرين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية.



وبحسب صحيفة " "، فإن التحذير وُجّه إلى جميع الموظفين عبر رسالة من مكتب إدارة البيت الأبيض.



واعتبر مراقبون وأعضاء في الكونغرس، بينهم السناتور كريس ميرفي، أن دقة التوقيت تثير بوضوح شبهات بشأن احتمال حصول تداول استناداً إلى معلومات داخلية.



وأعادت هذه الوقائع طرح فرضية تسرب معلومات من داخل البيت الأبيض أو من الدائرة المقربة من الإدارة، بما أتاح لمستثمرين مجهولين تحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير.

Advertisement