كمين استهدف دبلوماسيين أميركيين في بغداد

أعلنت أن "ميليشيات موالية لإيران" نصبت كميناً لدبلوماسيين أميركيين في بغداد.



ودعت الخارجية الأميركية الحكومة إلى التحرك من أجل تفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

وفي وقت سابق، كان قد قام نائب الأميركي كريستوفر لاندو، الخميس، باستدعاء السفير لدى نزار خير الله للتعبير عن الإدانة الشديدة من قبل حكومة للهجمات الخطيرة التي نفذتها فصائل متحالفة مع ، والتي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت موظفين ومنشآت دبلوماسية أميركية، بما في ذلك كمين 8 نيسان الذي استهدف دبلوماسيين في بغداد.

وتأتي هذه الهجمات بعد مئات الهجمات في الأسابيع الأخيرة ضد مواطنين أميركيين، ومنشآت دبلوماسية، ومصالح تجارية، وكذلك ضد دول مجاورة للعراق ومؤسسات ومدنيين عراقيين، بما في ذلك في إقليم كردستان .