عربي-دولي

كوبا تتحدّى الضغوط.. دياز كانيل يرفض التنحي وروسيا تجدّد دعمها

09-04-2026 | 23:01
كوبا تتحدّى الضغوط.. دياز كانيل يرفض التنحي وروسيا تجدّد دعمها
أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أنه لن يتنحى تحت ضغط الولايات المتحدة، بالتزامن مع عودة التحرك الروسي دعماً لهافانا في خضم أزمة الطاقة الخانقة.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له مع وسيلة إعلام أميركية، دعا دياز كانيل إلى حوار مفتوح مع واشنطن، مشدداً في حديثه لشبكة "إن بي سي" على أن كوبا "دولة ذات سيادة حرة" لها حق تقرير المصير والاستقلال، وليست خاضعة لـ"مخططات الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الكوبي إن الحكومة الأميركية التي انتهجت سياسة عدائية ضد بلاده "لا يحق لها المطالبة بأي شيء من كوبا"، مضيفاً أن فكرة استسلام الثوار أو تخليهم عن مناصبهم "ليست جزءاً من مفرداتنا".

وتواجه كوبا الشيوعية ضغوطاً أميركية متزايدة، بعدما فرضت واشنطن حصاراً نفطياً فعلياً على الجزيرة عبر التهديد بفرض تعرفات جمركية على أي دولة تبيعها النفط. كما تعيش البلاد أزمة طاقة حادة منذ كانون الثاني، حين توقف إمدادها الرئيسي من فنزويلا بعد إطاحة نيكولاس مادورو.

وتخضع الجزيرة الكاريبية لحظر تجاري أميركي منذ أكثر من ستة عقود. وكان ترامب قد طرح علناً فكرة "الاستيلاء" على كوبا، كما فعل مع غرينلاند وكندا وفنزويلا، فيما تصف إدارته قادة هافانا بأنهم "تهديد" للأمن القومي الأميركي.

وفي هذا السياق، تولى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المنحدر من أصل كوبي، إدارة المفاوضات مع هافانا، داعياً إلى تغييرات في القيادة الكوبية التي يعتبرها غير كفوءة، لكنه نفى الدعوة إلى استقالة دياز كانيل.

في المقابل، أكد الرئيس الكوبي أن هافانا تريد "الانخراط في حوار ومناقشة أي موضوع دون أي شرط".

وتزامنت هذه التصريحات مع زيارة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى كوبا، حيث التقى دياز كانيل. وقالت الرئاسة الكوبية عبر "إكس" إن الرئيس الكوبي أجرى محادثات مع المسؤول الروسي.

وجاءت الزيارة بعد عشرة أيام من وصول ناقلة نفط روسية إلى الجزيرة، في ظل حصار الطاقة المفروض عليها. ونقلت الرئاسة عن دياز كانيل شكره لروسيا، باسم الحزب الشيوعي والحكومة والشعب الكوبي، على شحنة النفط، معتبراً أن ذلك دليل على أن "كوبا ليست وحدها".

من جهته، أكد ريابكوف، بحسب الرئاسة الكوبية، أن "روسيا تقف متضامنة بنسبة 100% مع كوبا"، رغم الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

وفي 31 آذار، وصلت ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين" إلى كوبا محملة بـ730 ألف برميل من الخام، في أول شحنة نفط تتلقاها الجزيرة منذ 9 كانون الثاني. لكن ترامب اعتبر حينها أن هذه الشحنة "لن يكون لها أي تأثير"، مضيفاً أن كوبا "انتهت"، سواء تلقت النفط أم لا.

وفي 2 نيسان، أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليوف أن موسكو تستعد لإرسال ناقلة نفط ثانية إلى كوبا. (العين)
