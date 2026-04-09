"من الأفضل ألا تفعل ذلك".. ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على سفن الشحن في مضيق هرمز

بعد موافقة على إعادة فتح ممر هرمز كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، قام الرئيس الأميركي أمس الخميس بتوجيه تحذير إلى من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر المضيق.وقال في منشور على " ": "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات التي تمر عبر . من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!".واعتبر ترامب أن إيران ‌تقوم ‌بعمل "سيء للغاية" ‌فيما ‌يتعلق بالسماح ⁠بمرور النفط ⁠عبر ‌مضيق هرمز، مضيفا: "هذا ليس الاتفاق الذي بيننا".وفي منشور ثان، أضاف ترامب "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".وكان ترامب قد قال في وقت سابق أمس الخميس، إنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.وأضاف ترامب، أن الإيرانيين يبدون مرونة أكبر في المحادثات الخاصة مقارنة بتصريحاتهم العلنية.وشدد ترامب على أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تداعيات قاسية، قائلا: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون الأمر مؤلما للغاية".