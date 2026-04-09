عربي-دولي

"من الأفضل ألا تفعل ذلك".. ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على سفن الشحن في مضيق هرمز

Lebanon 24
09-04-2026 | 23:37
من الأفضل ألا تفعل ذلك.. ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على سفن الشحن في مضيق هرمز
من الأفضل ألا تفعل ذلك.. ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على سفن الشحن في مضيق هرمز photos 0
بعد موافقة طهران على إعادة فتح ممر هرمز كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس بتوجيه تحذير إلى إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر المضيق.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!".

واعتبر ترامب أن إيران ‌تقوم ‌بعمل "سيء للغاية" ‌فيما ‌يتعلق بالسماح ⁠بمرور النفط ⁠عبر ‌مضيق هرمز، مضيفا: "هذا ليس الاتفاق الذي بيننا".

وفي منشور ثان، أضاف ترامب "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق أمس الخميس، إنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأضاف ترامب، أن القادة الإيرانيين يبدون مرونة أكبر في المحادثات الخاصة مقارنة بتصريحاتهم العلنية.

وشدد ترامب على أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تداعيات قاسية، قائلا: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون الأمر مؤلما للغاية".
 
Advertisement
الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويؤكد حرية الملاحة
ترامب: إيران طالما استغلت ببراعة مضيق هرمز لسنوات طويلة غير أن ذلك لم يعد يجدي حاليا
مسؤول أميركي: ترامب مستعد لضرب إيران إذا رفضت "الواقع الحالي" في مضيق هرمز
فايننشال تايمز عن بيانات ملاحية: إيران سمحت بمرور عدد محدود من سفن الشحن عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب
