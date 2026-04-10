|
Advertisement
عربي-دولي
هدنة عيد الفصح.. بوتين يعلن وقفاً لإطلاق النار وكييف تربطه بالتزام موسكو
Lebanon 24
10-04-2026
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الخميس، وقفاً لإطلاق النار مع
أوكرانيا
، يبدأ مساء السبت وينتهي عند منتصف ليل الأحد - الإثنين، بمناسبة "عيد الفصح الأرثوذكسي".
وقال الكرملين في بيان: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو
روسيا
الاتحادية"، فيما ربطت كييف التزامها بالهدنة بالتزام
موسكو
بها أيضاً.
وأضاف البيان أن "هيئة الأركان العامة تلقت توجيهات بوقف العمليات القتالية في كل الاتجاهات خلال هذه الفترة، لكنها مستعدة للتصدي لأي استفزازات محتملة من جانب العدو".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إنه نقل، عبر الجانب الأميركي، اقتراحاً لهدنة بمناسبة العيد، بعد تعثر محادثات إنهاء الحرب وسط اندلاع الحرب ضد
إيران
.
والخميس، أكد زيلينسكي استعداد بلاده لاحترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي الذي أعلنه نظيره الروسي، مذكّراً بأن كييف كانت قد اقترحت هدنة لهذه المناسبة.
وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أكدت أوكرانيا مراراً وتكراراً استعدادها لاتخاذ خطوات متكافئة. وقد اقترحت وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفصح هذا العام، وستعمل وفقاً لذلك".
وأضاف: "يحتاج الشعب إلى عيد فصح خالٍ من التهديدات، وإلى تحرك حقيقي نحو السلام، ولدى روسيا فرصة أيضاً لعدم العودة إلى شن الضربات بعد عيد الفصح". (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار مع أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأورثودوكسي
Lebanon 24
روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار مع أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأورثودوكسي
10/04/2026 08:59:34
10/04/2026 08:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم وزملاؤه سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ على إسرائيل خلال عيد الفصح
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم وزملاؤه سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ على إسرائيل خلال عيد الفصح
10/04/2026 08:59:34
10/04/2026 08:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمن الدولة" يواكب قداديس عيد الفصح وأحد الشعانين بانتشار أمني
Lebanon 24
"أمن الدولة" يواكب قداديس عيد الفصح وأحد الشعانين بانتشار أمني
10/04/2026 08:59:34
10/04/2026 08:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون في عيد الفصح: من له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام
Lebanon 24
البابا لاوون في عيد الفصح: من له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام
10/04/2026 08:59:34
10/04/2026 08:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
فلاديمير
أوكرانيا
التزام
الكرمل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب "حزب الله".. غضب في شمال إسرائيل وصحيفة تتكلم عن "كابوس مستمر"
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. غضب في شمال إسرائيل وصحيفة تتكلم عن "كابوس مستمر"
01:31 | 2026-04-10
10/04/2026 01:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دمشق.. الموقف واضح وعلني
Lebanon 24
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:30 | 2026-04-10
10/04/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوكيو تتمسك بمعاييرها.. لا أفضلية للمسيّرات الأوكرانية
Lebanon 24
طوكيو تتمسك بمعاييرها.. لا أفضلية للمسيّرات الأوكرانية
01:06 | 2026-04-10
10/04/2026 01:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إماراتي: مضيق هرمز "ليس مفتوحا"
Lebanon 24
مسؤول إماراتي: مضيق هرمز "ليس مفتوحا"
00:52 | 2026-04-10
10/04/2026 12:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنلندا تسخر من ترامب
Lebanon 24
فنلندا تسخر من ترامب
00:36 | 2026-04-10
10/04/2026 12:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
09/04/2026 03:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
01:31 | 2026-04-10
بسبب "حزب الله".. غضب في شمال إسرائيل وصحيفة تتكلم عن "كابوس مستمر"
01:30 | 2026-04-10
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:06 | 2026-04-10
طوكيو تتمسك بمعاييرها.. لا أفضلية للمسيّرات الأوكرانية
00:52 | 2026-04-10
مسؤول إماراتي: مضيق هرمز "ليس مفتوحا"
00:36 | 2026-04-10
فنلندا تسخر من ترامب
23:53 | 2026-04-09
واشنطن تخفّض حضورها في نيجيريا.. السماح بمغادرة موظفين وعائلاتهم
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 08:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 08:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
10/04/2026 08:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
