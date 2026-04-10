هدنة عيد الفصح.. بوتين يعلن وقفاً لإطلاق النار وكييف تربطه بالتزام موسكو

أعلن ، الخميس، وقفاً لإطلاق النار مع ، يبدأ مساء السبت وينتهي عند منتصف ليل الأحد - الإثنين، بمناسبة "عيد الفصح الأرثوذكسي".



وقال الكرملين في بيان: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو الاتحادية"، فيما ربطت كييف التزامها بالهدنة بالتزام بها أيضاً.



وأضاف البيان أن "هيئة الأركان العامة تلقت توجيهات بوقف العمليات القتالية في كل الاتجاهات خلال هذه الفترة، لكنها مستعدة للتصدي لأي استفزازات محتملة من جانب العدو".



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إنه نقل، عبر الجانب الأميركي، اقتراحاً لهدنة بمناسبة العيد، بعد تعثر محادثات إنهاء الحرب وسط اندلاع الحرب ضد .



والخميس، أكد زيلينسكي استعداد بلاده لاحترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي الذي أعلنه نظيره الروسي، مذكّراً بأن كييف كانت قد اقترحت هدنة لهذه المناسبة.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أكدت أوكرانيا مراراً وتكراراً استعدادها لاتخاذ خطوات متكافئة. وقد اقترحت وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفصح هذا العام، وستعمل وفقاً لذلك".



وأضاف: "يحتاج الشعب إلى عيد فصح خالٍ من التهديدات، وإلى تحرك حقيقي نحو السلام، ولدى روسيا فرصة أيضاً لعدم العودة إلى شن الضربات بعد عيد الفصح". (ارم)



Advertisement