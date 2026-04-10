فنلندا تسخر من ترامب

ردّ رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو بسخرية على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من أوروبا، معتبراً أن هذه التصريحات "ليست جديدة" ولا تستحق كل هذا الاهتمام.
وقال أوربو، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلتالهتي" الفنندية، إن الجميع لاحظ خلال العام الماضي تقريباً أن خطاب ترامب
قاس وتهديداته متكررة.
وأضاف بنبرة ساخرة أن الولايات المتحدة
تلوّح منذ فترة طويلة بإعادة النظر في التزامها بالدفاع عن أوروبا، لذلك فإن ما يقوله ترامب لا يُعد أمراً غير مألوف.
وأوضح أن هذه الفكرة حاضرة أساساً في الاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن
مهتمة جداً بالبقاء في أوروبا، لافتاً إلى أن قرار الانسحاب من حلف "الناتو" لا يمكن أن يُتخذ إلا عبر الكونغرس الأميركي.
وجاء موقف أوربو بعد لقاء ترامب مع الأمين العام
للحلف، حيث عبّر الرئيس الأميركي عن "خيبة أمله" من الحلفاء الأوروبيين
بسبب رفضهم الانضمام إلى التحالف العسكري ضد إيران
، مهدداً بـ"إعادة النظر" في الوجود العسكري الأميركي في أوروبا.
كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض
يدرس "معاقبة" أعضاء في "الناتو" وصفوا بأنهم "متمردون"، عبر سحب القوات من قواعدهم. (روسيا اليوم)