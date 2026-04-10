فنلندا تسخر من ترامب

ردّ رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو بسخرية على تهديدات الرئيس الأميركي بسحب القوات الأميركية من ، معتبراً أن هذه التصريحات "ليست جديدة" ولا تستحق كل هذا الاهتمام.



وقال أوربو، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلتالهتي" الفنندية، إن الجميع لاحظ خلال العام الماضي تقريباً أن خطاب قاس وتهديداته متكررة.



وأضاف بنبرة ساخرة أن تلوّح منذ فترة طويلة بإعادة النظر في التزامها بالدفاع عن أوروبا، لذلك فإن ما يقوله ترامب لا يُعد أمراً غير مألوف.



وأوضح أن هذه الفكرة حاضرة أساساً في الاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مهتمة جداً بالبقاء في أوروبا، لافتاً إلى أن قرار الانسحاب من حلف "الناتو" لا يمكن أن يُتخذ إلا عبر الكونغرس الأميركي.



وجاء موقف أوربو بعد لقاء ترامب مع للحلف، حيث عبّر الرئيس الأميركي عن "خيبة أمله" من الحلفاء بسبب رفضهم الانضمام إلى التحالف العسكري ضد ، مهدداً بـ"إعادة النظر" في الوجود العسكري الأميركي في أوروبا.



كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن يدرس "معاقبة" أعضاء في "الناتو" وصفوا بأنهم "متمردون"، عبر سحب القوات من قواعدهم. (روسيا اليوم)

Advertisement