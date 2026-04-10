تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فنلندا تسخر من ترامب

Lebanon 24
10-04-2026 | 00:36
A-
A+
فنلندا تسخر من ترامب
فنلندا تسخر من ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردّ رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو بسخرية على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من أوروبا، معتبراً أن هذه التصريحات "ليست جديدة" ولا تستحق كل هذا الاهتمام.

وقال أوربو، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلتالهتي" الفنندية، إن الجميع لاحظ خلال العام الماضي تقريباً أن خطاب ترامب قاس وتهديداته متكررة.

وأضاف بنبرة ساخرة أن الولايات المتحدة تلوّح منذ فترة طويلة بإعادة النظر في التزامها بالدفاع عن أوروبا، لذلك فإن ما يقوله ترامب لا يُعد أمراً غير مألوف.

وأوضح أن هذه الفكرة حاضرة أساساً في الاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن مهتمة جداً بالبقاء في أوروبا، لافتاً إلى أن قرار الانسحاب من حلف "الناتو" لا يمكن أن يُتخذ إلا عبر الكونغرس الأميركي.

وجاء موقف أوربو بعد لقاء ترامب مع الأمين العام للحلف، حيث عبّر الرئيس الأميركي عن "خيبة أمله" من الحلفاء الأوروبيين بسبب رفضهم الانضمام إلى التحالف العسكري ضد إيران، مهدداً بـ"إعادة النظر" في الوجود العسكري الأميركي في أوروبا.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض يدرس "معاقبة" أعضاء في "الناتو" وصفوا بأنهم "متمردون"، عبر سحب القوات من قواعدهم. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمين العام

روسيا اليوم

الأوروبيين

الأوروبي

دونالد

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24