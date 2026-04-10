تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مسؤول إماراتي: مضيق هرمز "ليس مفتوحا"

Lebanon 24
10-04-2026 | 00:52
A-
A+
مسؤول إماراتي: مضيق هرمز ليس مفتوحا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان أحمد الجابر أن مضيق هرمز "ليس مفتوحا" في الوقت الحالي، داعيا إلى تحرير الملاحة فيه من دون قيد أو شرط، وإبعاده عن أي توظيف سياسي أو عسكري.

وقال الجابر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكد إن": "لحظة كهذه تتطلب وضوحا. لذا دعونا نكون واضحين: مضيق هرمز ليس مفتوحا. الوصول إليه يتم تقييده، وفرض شروط عليه، والتحكم فيه".

وأوضح أن التصريحات والممارسات الصادرة عن الجانب الإيراني "تعكس واقعا يتم فيه تقييد العبور وربطه باعتبارات سياسية"، معتبرا أن ذلك "لا يمكن اعتباره حرية حقيقية للملاحة، بل يمثل شكلا من أشكال الإكراه غير المقبول".

وجاء ذلك غداة نشر بحرية الحرس الثوري الإيراني خريطة للمسارات البديلة للملاحة في مضيق هرمز، من بحر عُمان شمالا نحو جزيرة لارك، ومن الخليج عبر جنوب الجزيرة.

وشدد الجابر على أن المضيق "ممر طبيعي" لم تبنه أو تموله أو تنشئه أي دولة، بل تحكمه القوانين الدولية، وفي مقدمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تكفل حق المرور الحر من دون قيود أو شروط.

وأكد ضرورة إبقاء هذا الممر مفتوحا بالكامل، من دون أي قيود أو ممارسات تعطل حركة التجارة والطاقة العالمية، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة أن تحدد من يمر أو أن تفرض شروطا على هذا المرور.

وأضاف أن تسليح هذا الممر الحيوي أو استخدامه وسيلة ضغط يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الأسواق العالمية، وهو أمر "غير مقبول بأي شكل من الأشكال". وفي هذا السياق، أوضح أن شركة "أدنوك" واصلت تحميل الشحنات رغم التحديات، مع العمل على توسيع الإنتاج ضمن حدود الأضرار التي تم التعرض لها، التزاما بمسؤوليتها تجاه العملاء والشركاء.

وختم الجابر بالتأكيد أن استمرار تقييد المضيق يؤدي، يوما بعد يوم، إلى تراكم تداعيات سلبية تبدأ من تأخير الإمدادات ولا تنتهي عند زيادة الضغوط على الأسواق وارتفاع الأسعار، معتبرا أن تحقيق الاستقرار يتطلب استعادة التدفقات بشكل كامل وموثوق، لا الاكتفاء بحلول جزئية أو موقتة أو ممرات خاضعة للسيطرة.
الحرس الثوري الإيراني

الأمم المتحدة

الحرس الثوري

الإماراتي

التحكم في

الإيراني

الإمارات

الجزيرة

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24