طوكيو تتمسك بمعاييرها.. لا أفضلية للمسيّرات الأوكرانية

10-04-2026 | 01:06
طوكيو تتمسك بمعاييرها.. لا أفضلية للمسيّرات الأوكرانية
أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي أن اليابان لن تمنح الأفضلية لمنتجات أي دولة عند شراء الأسلحة، بما في ذلك المسيّرات الأوكرانية، مشدداً على أن المعيار الأساس يبقى مصلحة طوكيو واحتياجاتها الدفاعية.

وقال كويزومي في مؤتمر صحفي: "في ما يتعلق باحتمال شراء مسيرات أوكرانية في المستقبل، فإن القاعدة العامة في اقتناء المعدات هي عدم تفضيل منتجات أي دولة معينة. نحن نتخذ القرارات بناءً على مهام الأمن القومي، وننظر في متطلبات مثل التكلفة والصيانة والإصلاح وعوامل أخرى، ونتصرف وفقاً للقانون من خلال إجراءات شفافة".

وامتنع الوزير عن التعليق على طبيعة تفاعل الشركات اليابانية مع نظيرتها الأوكرانية، لكنه شدد على أن تعزيز قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة بات مسألة ملحة.

وأضاف في ختام حديثه: "سندرس خيارات متعددة، ولن نقتصر على دولة واحدة، ونعتزم ضمان شراء معدات الدفاع اللازمة على النحو الأمثل، بما في ذلك في مجال الأنظمة غير المأهولة".
مواضيع ذات صلة
ترامب: لا أفضل استخدام القوة العسكرية ولكننا نسحق صواريخهم ومسيراتهم وصناعتهم الدفاعية
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: هجوم أوكراني بالمسيرات على محطة لتوزيع الوقود في منطقة بوسكوف الروسية
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا مطارات عسكرية وبنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات الأوكرانية وأسقطنا 136 طائرة مسيرة
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محملة بكرات معدنية.. القوات الأوكرانية تستهدف سيفاستوبول بمسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:31 | 2026-04-10
Lebanon24
01:30 | 2026-04-10
Lebanon24
00:52 | 2026-04-10
Lebanon24
00:36 | 2026-04-10
Lebanon24
00:06 | 2026-04-10
Lebanon24
23:53 | 2026-04-09
