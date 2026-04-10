تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
طوكيو تتمسك بمعاييرها.. لا أفضلية للمسيّرات الأوكرانية
Lebanon 24
10-04-2026
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الدفاع
الياباني
شينجيرو كويزومي
أن
اليابان
لن تمنح الأفضلية لمنتجات
أي دولة
عند شراء الأسلحة، بما في ذلك المسيّرات
الأوكرانية
، مشدداً على أن المعيار الأساس يبقى مصلحة
طوكيو
واحتياجاتها الدفاعية.
وقال
كويزومي
في
مؤتمر صحفي
: "في ما يتعلق باحتمال شراء
مسيرات
أوكرانية في
المستقبل
، فإن
القاعدة
العامة في اقتناء المعدات هي عدم تفضيل منتجات أي دولة معينة. نحن نتخذ القرارات بناءً على مهام
الأمن القومي
، وننظر في متطلبات مثل التكلفة والصيانة والإصلاح وعوامل أخرى، ونتصرف وفقاً للقانون من خلال إجراءات شفافة".
وامتنع الوزير عن التعليق على طبيعة تفاعل الشركات
اليابانية
مع نظيرتها الأوكرانية، لكنه شدد على أن تعزيز قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة بات مسألة ملحة.
وأضاف في ختام حديثه: "سندرس خيارات متعددة، ولن نقتصر على دولة واحدة، ونعتزم ضمان شراء معدات الدفاع اللازمة على النحو الأمثل، بما في ذلك في مجال الأنظمة غير المأهولة".
شينجيرو كويزومي
الأمن القومي
وزير الدفاع
مؤتمر صحفي
اليابانية
المستقبل
القاعدة
تابع
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24