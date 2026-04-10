طوكيو تتمسك بمعاييرها.. لا أفضلية للمسيّرات الأوكرانية

أكد الياباني أن لن تمنح الأفضلية لمنتجات عند شراء الأسلحة، بما في ذلك المسيّرات ، مشدداً على أن المعيار الأساس يبقى مصلحة واحتياجاتها الدفاعية.



وقال في : "في ما يتعلق باحتمال شراء أوكرانية في ، فإن العامة في اقتناء المعدات هي عدم تفضيل منتجات أي دولة معينة. نحن نتخذ القرارات بناءً على مهام ، وننظر في متطلبات مثل التكلفة والصيانة والإصلاح وعوامل أخرى، ونتصرف وفقاً للقانون من خلال إجراءات شفافة".



وامتنع الوزير عن التعليق على طبيعة تفاعل الشركات مع نظيرتها الأوكرانية، لكنه شدد على أن تعزيز قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة بات مسألة ملحة.



وأضاف في ختام حديثه: "سندرس خيارات متعددة، ولن نقتصر على دولة واحدة، ونعتزم ضمان شراء معدات الدفاع اللازمة على النحو الأمثل، بما في ذلك في مجال الأنظمة غير المأهولة".

Advertisement