ترامب يدعم أوربان.. دعوة مباشرة للناخبين الهنغاريين

حث الرئيس الأميركي الناخبين في هنغاريا على التصويت لرئيس الوزراء في الانتخابات المقررة الأحد المقبل.



وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "اخرجوا وصوتوا لفيكتور أوربان الصديق الحقيقي والمقاتل والفائز.. أنا معه طول الطريق".



وجاء موقف ترامب فيما كان الأميركي قد زار هنغاريا في وقت سابق هذا الأسبوع دعماً لحملة أوربان .



ويخوض أوربان، الذي يعد حليفاً قديماً لترامب وصديقاً موثوقاً لروسيا، معركة انتخابية صعبة، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع حزب "فيدس" أمام حزب "الاحترام والحرية" بقيادة بيتر ماديار، وسط ضغوط من بروكسيل وانتقادات لنهجه الرافض لتمويل حرب والمواجهة مع .

