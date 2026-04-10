Advertisement
إقتصاد
لمواجهة حال عدم اليقين بشأن الإمدادات.. اليابان تسحب من مخزونها النفطي
Lebanon 24
10-04-2026
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
اليابان
أنها ستفرج في أيار المقبل عن ما يعادل 20 يوماً إضافياً من احتياطيات
النفط
، في جولة ثانية تهدف إلى مواجهة حال عدم اليقين بشأن الإمدادات على خلفية الحرب في
الشرق الأوسط
.
وقالت رئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايشي إن الإفراج الجديد من الاحتياطيات الحكومية سيبدأ مطلع أيار، بعد خطوة أولى نُفذت الشهر الماضي.
وكانت اليابان قد بدأت في آذار الإفراج عن ما يعادل نحو 50 يوماً من احتياطيات النفط، بما في ذلك المخزونات التي تحتفظ بها الدولة والقطاع الخاص ودول
الخليج
المنتجة للنفط.
وحتى 6 نيسان، كانت اليابان تملك احتياطيات نفطية تكفي لمدة 230 يوماً، بينها مخزونات حكومية تكفي لـ143 يوماً، بحسب وكالة الموارد الطبيعية والطاقة.
وأكدت تاكايشي أن حكومتها تعمل على تأمين واردات النفط عبر مسارات لا تمر عبر
مضيق هرمز
، بالتوازي مع مساعي
طوكيو
إلى تنويع مصادر التوريد.
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أواخر شباط، تعيش أسواق الطاقة العالمية اضطراباً حاداً، مع إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الخام ومشتقاته. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
