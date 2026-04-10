"مضيق هرمز" يربك العالم.. والبدائل لا تكفي

كتب موقع Arabian Gulf Business Insight:



إن سلاسل التوريد العالمية في مختلف الصناعات تتحول من المسارات الخطية إلى شبكات أكثر تعقيداً ومتعددة المحاور بسبب الحرب .



يقول المحللون إن الصراع كشف عن هشاشة الخدمات اللوجستية "في الوقت المناسب" - وهي أنظمة تقلل من المخزون - وعجّل بالتحول نحو التكرار، وتنويع مصادر التوريد، وزيادة المخزون الاحتياطي حيث تعطي الشركات الأولوية للمرونة على حساب التكلفة.



وقد سمح وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين والولايات المتحدة وإسرائيل باستئناف جزئي لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يحمل حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.



ومع ذلك، يسلط هذا الصراع الضوء على مدى هشاشة اقتصاد العالم أمام عدد قليل من الممرات البحرية الضيقة.



"إننا ندخل في لغة جديدة تماماً للتجارة العالمية"، هذا ما قاله ماركو فورجيون، المدير العام في المعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية، مضيفا:" "إن الاعتماد على مصدر واحد لسلاسل التوريد لخفض التكاليف أمر هش للغاية ويؤدي إلى ضعف هائل."



وخلال جائحة كوفيد-19، أدت اضطرابات الإمداد إلى انخفاض النمو العالمي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة، وفقًا لصندوق النقد الدولي .



ثم جاء حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس عام 2021، والذي أدى إلى توقف ما يقرب من 10 مليارات دولار من التدفقات التجارية اليومية وكلف ما يقدر بنحو 400 مليون دولار في الساعة.



أظهر الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز مدى قلة البدائل المتاحة.



برزت البنية التحتية لخطوط الأنابيب كحاجز جزئي. يعمل خط أنابيب المملكة العربية الممتد من الشرق إلى الغرب إلى البحر الأحمر وخط أنابيب الإمارات العربية المتحدة الممتد من حبشان إلى الفجيرة بكامل طاقتهما تقريباً، ويقومان بتحويل مسار النفط الخام بعيداً عن مضيق هرمز.



خط أنابيب كركوك -جيهان على وشك التشغيل بعد سنوات من الأضرار، وسيوفر طريقاً مهماً غير طريق هرمز للنفط العراقي للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط.



ويوفر خط أنابيب السويس-المتوسط (سوميد) الذي يبلغ طوله 320 كيلومترًا، والذي يمتد من السخنة في مصر على البحر الأحمر إلى سيدي كرير على البحر الأبيض المتوسط، خيارًا آخر لنقل نفط الخليج إلى أوروبا والغرب.



"حتى مجتمعة، لا تغطي هذه الخيارات سوى حوالي 35 إلى 40 بالمائة من تدفقات نهر هرمز، مما يعني أن حصة كبيرة من الإمدادات العالمية لا تزال معرضة للخطر"، كما قال باولو كارلوماجنو، شريك النقل والخدمات اللوجستية في شركة الاستشارات آرثر دي ليتل.



وعلى عكس النفط، يفتقر الغاز الطبيعي المسال إلى بدائل برية قابلة للتوسع، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على الطرق البحرية عبر مضيق هرمز.



صعود الممرات الاستراتيجية

يتجه التوجه نحو بناء مسارات متوازية تقلل الاعتماد على أي ممر واحد.



"ستكتسب طرق الطاقة البرية أهمية متجددة"، هذا ما قاله لوران ليكو، مؤسس شركة الاستشارات المالية "ذا ماكرو بتلر".



ومن بين المشاريع التي تحظى بالاهتمام الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ( Imec ) - وهو شبكة سكك حديدية وطرق وبحرية تربط الهند والخليج وأوروبا؛ ومشروع طريق التنمية - وهو ممر طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار يربط العراق بتركيا ومنها إلى أوروبا كبديل لممرات هرمز والبحر الأحمر؛ والممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC)، في إطار مبادرة الحزام والطريق ، والذي يتيح ممرات الطاقة غربًا عبر آسيا الوسطى وباكستان.



وحتى مع ظهور ممرات جديدة، فإنها لا تكفي بعد لاستبدال نقاط الاختناق الحالية.



وقال فورجيون: "هناك حاجة إلى الاستثمار لإنشاء تلك الطرق الجديدة والعمليات الجديدة والبنية التحتية الجديدة لضمان تدفق السلع والمنتجات من وإلى ".



وقال: "إذا نظرنا إلى الطريقة التي يعمل بها النظام العالمي متعدد الأطراف، حيث كانت منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة تقليديا بمثابة منتدى للتفاوض والمناقشة والحل، فمن الواضح أنهما لم يعودا يعملان".



من السلاسل إلى الشبكات

ما يظهر بدلاً من ذلك هو بنية أكثر تعقيداً: أقل كفاءة، وأكثر تكلفة، ولكنها مصممة لامتصاص الصدمات.



بحسب فورجيون، فإن سلاسل التوريد تتحول إلى شبكات توريد.



وقال ليكو: "إن العالم الذي سينبثق من مثل هذا الاضطراب سيكون أقل مركزية، وأكثر استقطاباً، وأكثر تكلفة من الناحية الهيكلية، مع رفع مستوى أمن الطاقة من اعتبار سياسي إلى محور أساسي للاستراتيجية الاقتصادية".



