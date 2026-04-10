تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

تركيا تفعّل اتصالاتها الخليجية.. فيدان يبحث مع الكويت وقف النار والتصعيد

10-04-2026 | 04:03
تركيا تفعّل اتصالاتها الخليجية.. فيدان يبحث مع الكويت وقف النار والتصعيد
تركيا تفعّل اتصالاتها الخليجية.. فيدان يبحث مع الكويت وقف النار والتصعيد photos 0
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، محادثات دبلوماسية مع نظيره الكويتي جراح الأحمد الصباح، تناولت تطورات الوضع الإقليمي المتسارع ووقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه أخيراً، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأكدت المحادثات تمسك أنقرة بمواصلة التنسيق الوثيق مع شركائها الخليجيين في ظل التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.

وبحث الوزيران آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران، الذي أُعلن عنه الثلاثاء بعد وساطة مكثفة قادتها باكستان.

وشدد الجانبان على أهمية ضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ميدانياً، وابتعاد جميع الأطراف عن أي خطوات قد تعرقل مسار السلام الهش.

ويأتي اتصال فيدان بنظيره الكويتي ضمن تحرك دبلوماسي أوسع تقوده أنقرة للمساهمة في استقرار المنطقة، بعدما أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مع وزراء خارجية باكستان وإيران وقطر والسعودية، إلى جانب دول أخرى فاعلة.
 
Advertisement
