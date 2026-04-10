تركيا تفعّل اتصالاتها الخليجية.. فيدان يبحث مع الكويت وقف النار والتصعيد

أجرى هاكان فيدان، الخميس، محادثات دبلوماسية مع نظيره الكويتي جراح الأحمد الصباح، تناولت تطورات الوضع الإقليمي المتسارع ووقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه أخيراً، بحسب مصادر في .



وأكدت المحادثات تمسك أنقرة بمواصلة التنسيق الوثيق مع شركائها الخليجيين في ظل التوتر المتزايد في .



وبحث الوزيران آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين وطهران، الذي أُعلن عنه الثلاثاء بعد وساطة مكثفة قادتها باكستان.



وشدد الجانبان على أهمية ضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ميدانياً، وابتعاد جميع الأطراف عن أي خطوات قد تعرقل مسار السلام الهش.



ويأتي اتصال فيدان بنظيره الكويتي ضمن تحرك أوسع تقوده أنقرة للمساهمة في استقرار المنطقة، بعدما أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مع وزراء خارجية باكستان وإيران وقطر والسعودية، إلى جانب دول أخرى فاعلة.



