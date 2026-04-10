غير متاح للنزلاء العاديين.. صحيفة تكشف مكان انعقاد المفاوضات الاميركية الايرانية

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن فندق "سيرينا" في إسلام آباد سيبقى غير متاح للنزلاء العاديين حتى مساء الأحد، وسط توقعات بأن يستضيف المفاوضات المرتقبة بين الوفدين الإيراني والأميركي.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين باكستانيين أن أعضاء الوفود الرئيسية سيقيمون في الفندق المصنف خمس نجوم، فيما يرجح أن تُعقد المحادثات داخله أيضاً. وأضافت أن الفندق أُخلي من جميع النزلاء، كما أُغلقت الطرق المحيطة به.



وبحسب الجدول الأولي، من المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، إلى العاصمة الباكستانية على رأس الوفد الأميركي لإجراء محادثات مع .



وأشارت "الغارديان" إلى أن الوفود الرئيسية كان يفترض أن تصل ليل الخميس وصباح الجمعة، من دون تحديد موعد دقيق لانطلاق المحادثات، لافتة إلى أن النزلاء الذين طُلب منهم مغادرة الفندق يوم الأربعاء أُبلغوا بأن الحجز الكامل سيستمر حتى مساء الأحد.



وفي موازاة ذلك، لم تُحسم بعد مدة هذه المحادثات، فيما أفاد تقرير الصحيفة بأن وفوداً من دول خليجية، بينها قطر والسعودية، ستصل أيضاً إلى باكستان، وقد تشارك في المفاوضات.



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن فجر الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. ولاحقاً، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن واشنطن وافقت على المقترح الإيراني المؤلف من 10 نقاط، وأن طهران ستبدأ قريباً محادثات مع في إسلام آباد.



بعد ذلك، أعلنت إيران حصول خرق للهدنة نتيجة استمرار الهجمات على ، في حين قال ترامب إن لبنان لم يكن مشمولاً باتفاق وقف إطلاق النار.



وأكدت الإيرانية أن إجراء محادثات لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يبقى مرتبطاً بالالتزام بتعهدات الهدنة على جميع الجبهات. (روسيا اليوم)

