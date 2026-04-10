تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غير متاح للنزلاء العاديين.. صحيفة تكشف مكان انعقاد المفاوضات الاميركية الايرانية

Lebanon 24
10-04-2026 | 04:06
A-
A+
غير متاح للنزلاء العاديين.. صحيفة تكشف مكان انعقاد المفاوضات الاميركية الايرانية
غير متاح للنزلاء العاديين.. صحيفة تكشف مكان انعقاد المفاوضات الاميركية الايرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن فندق "سيرينا" في إسلام آباد سيبقى غير متاح للنزلاء العاديين حتى مساء الأحد، وسط توقعات بأن يستضيف المفاوضات المرتقبة بين الوفدين الإيراني والأميركي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين باكستانيين أن أعضاء الوفود الرئيسية سيقيمون في الفندق المصنف خمس نجوم، فيما يرجح أن تُعقد المحادثات داخله أيضاً. وأضافت أن الفندق أُخلي من جميع النزلاء، كما أُغلقت الطرق المحيطة به.

وبحسب الجدول الأولي، من المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، إلى العاصمة الباكستانية على رأس الوفد الأميركي لإجراء محادثات مع إيران.

وأشارت "الغارديان" إلى أن الوفود الرئيسية كان يفترض أن تصل ليل الخميس وصباح الجمعة، من دون تحديد موعد دقيق لانطلاق المحادثات، لافتة إلى أن النزلاء الذين طُلب منهم مغادرة الفندق يوم الأربعاء أُبلغوا بأن الحجز الكامل سيستمر حتى مساء الأحد.

وفي موازاة ذلك، لم تُحسم بعد مدة هذه المحادثات، فيما أفاد تقرير الصحيفة بأن وفوداً من دول خليجية، بينها قطر والسعودية، ستصل أيضاً إلى باكستان، وقد تشارك في المفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن فجر الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع إيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. ولاحقاً، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن واشنطن وافقت على المقترح الإيراني المؤلف من 10 نقاط، وأن طهران ستبدأ قريباً محادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.

بعد ذلك، أعلنت إيران حصول خرق للهدنة نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في حين قال ترامب إن لبنان لم يكن مشمولاً باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إجراء محادثات لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يبقى مرتبطاً بالالتزام بتعهدات الهدنة على جميع الجبهات. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

إيران على

السعودية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-04-10
Lebanon24
04:54 | 2026-04-10
Lebanon24
04:42 | 2026-04-10
Lebanon24
04:38 | 2026-04-10
Lebanon24
04:20 | 2026-04-10
Lebanon24
04:03 | 2026-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24