Advertisement

دعوى ضد واتساب تشعل الجدل.. ماسك ودوروف يطعنـان في أمان التطبيق

10-04-2026 | 04:20
دعوى ضد واتساب تشعل الجدل.. ماسك ودوروف يطعنـان في أمان التطبيق
اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تعليقاً على دعوى قضائية رُفعت ضد "واتساب"، أنه لا يمكن الوثوق بتطبيق الدردشة الشهير المملوك لشركة "ميتا".

ودعا مالك منصة "إكس"، في منشور عبر حسابه، المستخدمين إلى الاعتماد على تطبيق "إكس" لتبادل الرسائل والمكالمات الصوتية والفيديو، مؤكداً أنه آمن.

وفي السياق نفسه، دخل مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف على الخط، معتبراً في منشور عبر "إكس" اليوم الجمعة أن "تشفير واتساب قد يكون أكبر عملية خداع للمستهلكين في التاريخ".

وأضاف دوروف أن "واتساب"، خلافاً لما يعلنه، "يقرأ رسائل المستخدمين ويشاركها مع أطراف ثالثة"، مؤكداً أن "تلغرام" لم يفعل ذلك مطلقاً ولن يفعل.

وجاءت هذه المواقف بعد اتهام "واتساب" بتسريب محادثات إلى "أطراف وتطبيقات خارجية"، إثر دعوى جماعية رُفعت أمام محكمة كاليفورنيا الفيدرالية الأميركية ضد شركة "ميتا"، تتهمها بالسماح لمطوري تطبيقات خارجيين وشركات تحليلات بالوصول إلى محتوى الرسائل النصية الخاصة لملايين المستخدمين من دون علمهم أو موافقتهم.

وزعم مقدمو الدعوى أن شركات مثل "أمازون" و"غوغل" وغيرها حصلت على بيانات بعض الرسائل.

كما تضمنت الاتهامات تخزين نصوص الرسائل على خوادم المطورين لأشهر بعد حذفها من "واتساب"، واستخدام أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لجهات خارجية لتحليل مشاعر المستخدمين في الرسائل الخاصة.

في المقابل، نفت "ميتا" هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أن جميع الرسائل محمية بالتشفير من طرف إلى طرف. (العربية)
Advertisement
