عربي-دولي

"حماس" تناشد المجتمع الدولي: للتصدي لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة

Lebanon 24
10-04-2026 | 06:55
حماس تناشد المجتمع الدولي: للتصدي لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة
علقت حركة "حماس"، الجمعة، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي أشار فيها إلى وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية.
 
 
وقالت الحركة في بيان إنّ "هذه التصريحات تؤكد النوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال، الرامية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في تشرين الأول الماضي".


وحذرت "حماس" من مواصلة الاحتلال لسياسة التنكر لمسار اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الصارخة لبنوده، والتهرب من التزاماته بموجبه، مطالبة الدول الضامنة بإدانة هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه كاملاً، بما في ذلك الانسحاب من قطاع غزة وفق المراحل المنصوص عليها.


كذلك، طالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك للتصدي لمشاريع التوسّع الاستيطاني في الضفة المحتلة، التي تنتهك بشكل واضح القانون الدولي والقرارات الأممية، ومحاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم المستمرة واستهتارهم بالقانون الدولي.
 
