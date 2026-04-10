تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية إنقاذ طيارين أميركيين داخل إيران!

10-04-2026 | 10:12
موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية إنقاذ طيارين أميركيين داخل إيران!
موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية إنقاذ طيارين أميركيين داخل إيران! photos 0
كشف موقع إسرائيلي عن معلومات جديدة تتعلق بعملية قالت إنها استهدفت تحرير طيار وملاح أميركيين علقا داخل إيران، عقب سقوط مقاتلتهما من طراز "إف-15".


وبحسب ما أورده موقع "نتسيف"، استخدم الجيش الأميركي خلال العملية قنابل خارقة للتحصينات تُعد من بين الأقوى عالميًا، من طراز GBU-57، والمعروفة أيضًا باسم MOP.


وأشار التقرير إلى أن قاذفات شبح من طراز "بي-2" انطلقت من الأراضي الأميركية ونفذت ضربات بهذه القنابل، التي يبلغ وزن الواحدة منها نحو 14 طنًا (حوالي 30 ألف رطل)، واستهدفت مجمع قيادة إيراني محصنًا تحت الأرض.


وأضاف أن معلومات نُقلت عن مسؤولين أميركيين تفيد بأن القصف أدى إلى تدمير منشأة كاملة تحت الأرض، وأسفر عن مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الذين كانوا متواجدين داخلها.


وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه "حتى الآن لم تحدد هويات القتلى الذين سقطوا داخل المنشأة الإيرانية".


وبحسب التقرير، تُعد هذه العملية من بين الحالات النادرة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة هذا النوع من القنابل، منذ الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في عام 2025.


وأشار التقرير إلى أن العملية تعكس، وفق التقديرات الواردة فيه، قدرة القاذفات الأميركية على اختراق التحصينات العميقة واستهداف مواقع شديدة الحماية داخل إيران.  (آرم نيوز) 
Advertisement
