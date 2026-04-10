البيت الأبيض: ترامب لن يقبل إلا باتفاق يضع أميركا أولا

ذكر بيان للبيت الأبيض أن الوفد المتجه إلى باكستان يضم مسؤولين من الأمن القومي والبنتاغون والخارجية، وقال إن الرئيس دونالد ترامب متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق يمكن أن يؤدي إلى سلام في الشرق الأوسط، مشددا على أن واشنطن لن تقبل إلا باتفاق يضع مصلحة أميركا أولا.
وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" قال ترامب: إن واشنطن "لا تعرف إن كان الإيرانيون يقولون الحقيقة أم لا"، مشيرًا إلى أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة فرص نجاح المحادثات مع طهران.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "ستستخدم أقوى أسلحتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده "تعيد تزويد السفن الحربية بالذخائر تحسبًا لفشل المفاوضات".