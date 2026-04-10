تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مقتل 7 أشخاص في هجوم قرب مدينة هرات الأفغانية

Lebanon 24
10-04-2026 | 13:16
A-
A+

مقتل 7 أشخاص في هجوم قرب مدينة هرات الأفغانية
مقتل 7 أشخاص في هجوم قرب مدينة هرات الأفغانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مسلّحين قتلوا الجمعة 7 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف مدنيين في موقع ترفيهي بولاية هرات في غرب أفغانستان.

وجاء في منشور للمتحدث باسم الوزارة عبد المتين قاني على منصة إكس: "تفيد المعلومات الأولية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بعضهم بحال حرجة". 
 

وأوضح قاني أن "مسلّحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون دراجات نارية" استهدفوا مدنيين قرب قرية تقع جنوب غرب مدينة هرات.

وقال مسؤول في هرات إن الهجوم وقع عند أطراف مزار سيد محمد آغا الشيعي.

وأضاف مولوي أحمد الله متّقي، رئيس دائرة الإعلام في هرات، وفق بيان صادر عن مكتبه "إن قوات الأمن استجابت للحادث فور وقوعه واعتقلت مشتبها به، والجهود مستمرة لتحديد هوية بقية الجناة واعتقالهم".

وأعلن المسؤول في هرات حصيلة مختلفة، إذ أفاد بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.


وتشهد البلاد هجمات متفرّقة منذ عودة سلطات طالبان إلى الحكم في العام 2021، بما في ذلك انفجار في مطعم صيني بالعاصمة كابول في كانون الثانير أوقع 7 قتلى على الأقل.

وتعهّدت سلطات طالبان إعادة إرساء الأمن في البلاد بعد نزاع استمر عقودا من الزمن.
وزارة الداخلية الأفغانية

وزارة الداخلية

جنوب غرب مدينة

دائرة الإعلام

قوات الأمن

رئيس دائرة

أفغانستان

جنوب غرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24