مقتل 7 أشخاص في هجوم قرب مدينة هرات الأفغانية

قالت إن مسلّحين قتلوا الجمعة 7 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف مدنيين في موقع ترفيهي بولاية هرات في غرب .



وجاء في منشور للمتحدث باسم الوزارة عبد المتين قاني على منصة إكس: "تفيد المعلومات الأولية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بعضهم بحال حرجة".





وأوضح قاني أن "مسلّحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون دراجات نارية" استهدفوا مدنيين قرب قرية تقع هرات.



وقال مسؤول في هرات إن الهجوم وقع عند أطراف مزار سيد محمد آغا .



وأضاف مولوي أحمد الله متّقي، رئيس في هرات، وفق بيان صادر عن مكتبه "إن استجابت للحادث فور وقوعه واعتقلت مشتبها به، والجهود مستمرة لتحديد هوية بقية الجناة واعتقالهم".



وأعلن المسؤول في هرات حصيلة مختلفة، إذ أفاد بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.





وتشهد البلاد هجمات متفرّقة منذ عودة سلطات إلى الحكم في العام 2021، بما في ذلك انفجار في مطعم صيني بالعاصمة في كانون الثانير أوقع 7 قتلى على الأقل.



وتعهّدت سلطات طالبان إعادة إرساء الأمن في البلاد بعد نزاع استمر عقودا من الزمن.



