ترامب: إيران بلا أوراق تفاوضية سوى مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي ، اليوم الجمعة، إن لا تملك "أوراقًا" تفاوضية في المباحثات المرتقبة مع في باكستان، باستثناء التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة.وأكد ، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" "يبدو أن الإيرانيين لا يدركون أنهم لا يملكون أي أوراق رابحة، سوى ابتزاز العالم على المدى عبر استخدام الممرات المائية الدولية".وأشار ترامب إلى أن "السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة اليوم هو التفاوض".وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال ترامب، إن مصير المحادثات مع إيران سيتم حسمه خلال 24 ساعة تقريباً.وأكد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "ذا بوست"، بأن السفن الحربية يتم إعادة تزويدها بـ "أفضل الذخائر" لاستئناف الضربات على إيران إذا فشلت محادثات السلام في باكستان.وأوضح ترامب أنه بعد وقت قصير من صعود جيه دي ، على متن طائرة الثانية متجهاً إلى إسلام آباد، انضم إليه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للتفاوض على سلام نهائي بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يوم الثلاثاء.وتابع "لدينا عملية إعادة ضبط جارية. نقوم بتحميل السفن بأفضل الذخائر وأفضل الأسلحة التي صنعت على الإطلاق - حتى أفضل مما فعلناه سابقًا، وقد دمرناها تمامًا".وأضاف "لكننا نقوم بتحميل السفن. نقوم بتحميل السفن بأفضل الأسلحة التي صنعت على الإطلاق، حتى بمستوى أعلى مما نستخدمه لإحداث إبادة كاملة؛ إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها، وسنستخدمها بفعالية كبيرة."