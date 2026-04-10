Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

ترامب: إيران بلا أوراق تفاوضية سوى مضيق هرمز

Lebanon 24
10-04-2026 | 13:32
A+
A-
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران لا تملك "أوراقًا" تفاوضية في المباحثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان، باستثناء التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة.

وأكد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" "يبدو أن الإيرانيين لا يدركون أنهم لا يملكون أي أوراق رابحة، سوى ابتزاز العالم على المدى القصير عبر استخدام الممرات المائية الدولية".

وأشار ترامب إلى أن "السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة اليوم هو التفاوض".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال ترامب، إن مصير المحادثات مع إيران سيتم حسمه خلال 24 ساعة تقريباً.

وأكد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "ذا بوست"، بأن السفن الحربية الأمريكية يتم إعادة تزويدها بـ "أفضل الذخائر" لاستئناف الضربات على إيران إذا فشلت محادثات السلام في باكستان.

وأوضح ترامب أنه بعد وقت قصير من صعود نائب الرئيس جيه دي فانس، على متن طائرة القوات الجوية الثانية متجهاً إلى إسلام آباد، انضم إليه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للتفاوض على سلام نهائي بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يوم الثلاثاء.

وتابع "لدينا عملية إعادة ضبط جارية. نقوم بتحميل السفن بأفضل الذخائر وأفضل الأسلحة التي صنعت على الإطلاق - حتى أفضل مما فعلناه سابقًا، وقد دمرناها تمامًا".

وأضاف "لكننا نقوم بتحميل السفن. نقوم بتحميل السفن بأفضل الأسلحة التي صنعت على الإطلاق، حتى بمستوى أعلى مما نستخدمه لإحداث إبادة كاملة؛ إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها، وسنستخدمها بفعالية كبيرة."


 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنقوم بفتح مضيق هرمز سواء باتفاق مع إيران أو بدونه
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُمهل إيران 48 ساعة: إفتحوا مضيق هرمز أو واجهوا الجحيم
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يدرس خيارات تدخل بري في إيران لفتح مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: ترامب مستعد لضرب إيران إذا رفضت "الواقع الحالي" في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24

