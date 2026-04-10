محادثات بريطانية جديدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

قال مسؤول بريطاني مطلع اليوم الجمعة إن ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع حلفائها الأسبوع المقبل بخصوص سبل فتح أمام حركة الملاحة البحرية دون اللجوء إلى دفع رسوم لإيران.



وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم هويته، إن مسؤولين من من المقرر أن يجتمعوا بنظرائهم من الدول التي شاركت في المحادثات التي جرت في الثاني من أبريل بقيادة وزيرة الخارجية إيفيت .



وأفاد المسؤول بأن المناقشات ستشمل تدابير اقتصادية وسياسية منسقة، تشمل عقوبات محتملة وسبلا لضمان الإفراج عن آلاف السفن والبحارة العالقين في المضيق.





ومن جانبه قال كير ستارمر اليوم إنه "من المهم أن نبحث في كيفية ضمان استمرار وقف إطلاق النار وحماية مصالحنا عبر إعادة فتح مضيق هرمز".



