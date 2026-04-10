باكستان تأمل بمحادثات اميركية إيرانية بناءة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن هذه المرحلة من المفاوضات الأميركية الإيرانية "مصيرية"، مشيراً إلى أنها "إما أن تنجح أو تفشل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وقال شريف: تعد هذه المحادثات "فرصة حاسمة" قد تكون فاصلة للتوصل إلى وقف نهائي للصراع المستمر منذ أسابيع في الشرق الأوسط.
كما أوضح أن "قيادة البلدين أي واشنطن وطهران ستبدأ محادثات السبت في إسلام آباد"، مشيراً إلى أن "بلاده تسعى لمرحلة متقدمة، وهي إيقاف الحرب عبر المفاوضات".
وكانت الحكومة البريطانية، قد اعلنت أن رئيس الوزراء كير ستارمر، تحدث إلى نظيره الباكستاني، و"اتفقا على أن المحادثات المقبلة حيوية لإحراز تقدم في وقف إطلاق النار نحو سلام دائم".