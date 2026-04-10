باكستان تأمل بمحادثات اميركية إيرانية بناءة

أكد رئيس الوزراء ، ، أن هذه المرحلة من المفاوضات الأميركية "مصيرية"، مشيراً إلى أنها "إما أن تنجح أو تفشل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وقال شريف: تعد هذه المحادثات "فرصة حاسمة" قد تكون فاصلة للتوصل إلى وقف نهائي للصراع المستمر منذ أسابيع في .

كما أوضح أن "قيادة البلدين أي وطهران ستبدأ محادثات السبت في إسلام آباد"، مشيراً إلى أن "بلاده تسعى لمرحلة متقدمة، وهي إيقاف الحرب عبر المفاوضات".

الخارجية الباكستانية، أملت من جهاها أن تشارك الأطراف في المحادثات بشكل بناء.

وكانت الحكومة ، قد اعلنت أن رئيس الوزراء ، تحدث إلى نظيره الباكستاني، و"اتفقا على أن المحادثات المقبلة حيوية لإحراز تقدم في وقف إطلاق النار نحو سلام دائم".