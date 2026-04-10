عربي-دولي

جولة أولى من المحادثات الاميركية - الايرانية في اسلام اباد اليوم.. ترامب يصعّد وايران تتمسك بشروطها

Lebanon 24
10-04-2026 | 23:17
جولة أولى من المحادثات الاميركية - الايرانية في اسلام اباد اليوم.. ترامب يصعّد وايران تتمسك بشروطها
تنطلق في باكستان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، في ظل تمسك طهران بشروط تتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن أصولها المجمدة، ما يضع مسار التفاوض أمام اختبار مبكر.
قاليباف وعراقجي
ووصل وفد إيراني رفيع إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قبيل المحادثات المرتقبة ووأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الوفد يضم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب مسؤولين أمنيين واقتصاديين.

وأكدت طهران تمسكها بإجراء أي محادثات مع واشنطن فقط في حال استيفاء شروطها المسبقة.
وقف النار في لبنان
وفي هذا السياق، شدد قاليباف على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، التي يُفترض أن يقود وفدها نائب الرئيس جي دي فانس.

وعقب وصوله إلى إسلام آباد، أكد قاليباف أن طهران منفتحة على التوصل إلى اتفاق، شرط أن تقدم واشنطن عرضاً حقيقياً ، مشدداً على أن بلاده تتمتع بنوايا حسنة لكنها لا تثق بالولايات المتحدة .

بدوره، جدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان، معتبراً ذلك جزءاً أساسياً من أي تهدئة شاملة في المنطقة.
ترامب يصعّد من لهجته
في المقابل، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته، معتبرًا أن إيران لا تملك "أوراقًا تفاوضية" باستثناء قدرتها على التأثير في الملاحة عبر مضيق هرمز، ومتهمًا طهران بمحاولة "ابتزاز العالم" عبر الممرات المائية.
وأفادت شبكة ABC News بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وصل إلى العاصمة الباكستانية برفقة مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع، في إطار التحضير للمحادثات مع الجانب الإيراني.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية أن فانس طلب من الرئيس ترامب تولي دور مباشر في المسار الدبلوماسي مع طهران، مشيرة إلى أن من بين أسباب ترؤسه الوفد الأميركي حالة التوتر التي سادت بين المسؤولين الإيرانيين ومبعوثي ترامب، ومن بينهم ستيف ويتكوف ووجاريد كوشنير، عقب جولتي المحادثات السابقتين. (العربية)

في غضون ذلك، أفادت وكالة فارس في أن الوفد الإيراني سيعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الباكستاني قبل ظهر اليوم، على أن تُعقد جلسة المفاوضات مع الجانب الأميركي في وقت لاحق داخل فندق سيرينا، في حال وافقت واشنطن على الشروط المسبقة التي طرحتها طهران.
