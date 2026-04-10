غارة اسرائيلية على قطاع غزة.. واستشهاد 8 اشخاص

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 8 أشخاص استشهدوا، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مخيم البريج .

وقال مسعفون في البداية إن الغارة، التي شنتها في وقت مبكر من صباح السبت، أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل ‌وإصابة آخرين، قبل رفع عدد إلى 8.



ولم يتضح ما إذا ‌كان ‌جميع القتلى من أفراد الشرطة، كما لم يصدر أي تعليق بعد من الجيش .