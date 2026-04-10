الجيش الأميركي يعزز مخزونه من "باتريوت".. هذه قيمته

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية عن عقد بقيمة 4.7 مليار دولار، لتوريد صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" للجيش الأميركي، الجمعة.

وكشفت الشركة المتعاقدة مع الأميركية (بنتاغون) عن طلبية الوزارة من الصواريخ الاعتراضية المهمة، التي تم استخدامها بكثافة منذ شنت وإسرائيل حربهما على قبل 6 أسابيع.



والشهر الماضي ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عددا كبيرا من صواريخ "باتريوت" نقلت من نحو ، حيث تحول الموارد نحو حربها على إيران.



وترك هذا ثغرات مثيرة للقلق في الدفاعات الجوية الأوروبية ضد .



وقالت "لوكهيد مارتن" في بيان، إن الطلبية جزء من اتفاق الشركة على زيادة إنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية من 620 العام الماضي إلى ألفين سنويا بحلول عام 2030، وهو اتفاق تم توقيعه مع في كانون الثاني الماضي.