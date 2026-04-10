في حرب إيران.. الحشد الشعبي يعلن عدد قتلاه

أعلن في ، مساء الجمعة، عن خسائره البشرية من جراء الهجمات التي استهدفت مقاره خلال حرب .





وأوضحت هيئة الحشد الشعبي في بيان، أن عدد القتلى في صفوف مسلحيها بلغ 79، مع أكثر من 270 جريحا، بعد تعرض قواتها لـ145 ضربة جوية.



وتعرضت مقار وثكنات الحشد الشعبي في عدة محافظات، منها الأنبار ونينوى وبابل وديالى وصلاح الدين وكركوك ومحيط ، لهجمات بالطيران المسيّر وقصف بالمقاتلات طيلة فترة الحرب على إيران.



وتلقى الحشد هجمات بشكل شبه يومي.

