Advertisement
عربي-دولي
بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.. لندن تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعاً
Lebanon 24
11-04-2026
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستضيف
المملكة
المتحدة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المحادثات الدولية بمشاركة حلفاء من خارج
الولايات المتحدة
، لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، بحسب مسؤول بريطاني مطلع على التحضيرات.
وأوضح المسؤول أن ممثلين عن 41 دولة سيجتمعون للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وقف إطلاق النار مع
إيران
، في إطار مساعٍ لتنسيق رد دولي يضمن استمرار تدفق التجارة عبر الممر البحري الحيوي، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو".
ضغوط أميركية على الناتو
تأتي هذه الاجتماعات وسط ضغوط أميركية متزايدة على حلفاء الناتو لتقديم خطط عملية لحماية الملاحة، إذ نقلت مصادر مطلعة أن
ترامب
دعا خلال لقاء مع
الأمين العام
للحلف مارك روته إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في أسرع وقت.
وبخلاف الجولة الأولى التي عُقدت مطلع أبريل على مستوى
وزراء الخارجية
، ستُعقد الاجتماعات المقبلة على مستوى المديرين السياسيين، على أن تسبقها اجتماعات مجموعات عمل متعددة الجنسيات لبلورة مقترحات تنفيذية.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات على إجراءات سياسية واقتصادية، تشمل فرض عقوبات والتنسيق مع International Maritime Organization للمساعدة في تحرير السفن العالقة في الخليج.
فرض رسوم على السفن
وشددت لندن على رفضها فرض رسوم عبور على السفن في المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات
النفط
والغاز عالميًا، محذّرة من أن إقرار مثل هذه الرسوم قد يفتح الباب أمام سوابق مماثلة في ممرات مائية أخرى.
وكان ترامب قد طرح في وقت سابق فكرة فرض رسوم على عبور الناقلات، قبل أن يتراجع عنها جزئيًا عقب انتقادات دولية، مطالبًا إيران بالتوقف عن أي خطوات من هذا النوع.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر أنه أطلع ترامب على خطط الاجتماع، مشيرًا إلى أن التحالف الدولي يعمل على مسارات سياسية ودبلوماسية، إلى جانب دراسة الخيارات العسكرية واللوجستية لضمان عبور آمن للسفن.
Advertisement
Advertisement
