تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالاسماء.. تعرفوا على وفدي إيران وأميركا الى مفاوضات اسلام آباد

Lebanon 24
11-04-2026 | 00:18
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعقد إيران والولايات المتحدة محادثات سلام في باكستان اليوم السبت يخيم عليها انعدام ثقة متبادل، حيث كان التباعد ظاهرا بين العدوين اللدودين بشأن مطالبهما الرئيسية.

ووصل الوفد الإيراني الذي يقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الضابط السابق في الحرس الثوري، أولاً إلى إسلام أباد التي شهدت إجراءات أمنية مشددة.
ثم لحقه الوفد الأميركي الذي يرأسه نائب الرئيس جي دي فانس، والذي يعتبر من صقور واشنطن الذين يحملون شعار "أميركا أولاً"، و"اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، والذي يعرف أيضاً بأنه من مؤيدي السلام وإنهاء النزاعات عبر القوة إن استدعت الحاجة، دون الغرق في نزاعات طويلة وحروب خارج الحدود الأميركية.

فممن يتألف كل وفد؟
هذا ويضم الوفد الأميركي إلى جانب فانس، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، فضلا عن صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مسؤولين في الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، وفق ما أفادت مصادر لشبكة "إي بي سي"
في حين أوضحت مصادر أميركية أن فانس طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاضطلاع بدور في المسار الدبلوماسي مع إيران، مشيرةً إلى أن من بين أسباب ترؤسه الوفد الأميركي التوتر القائم بين الجانب الإيراني ومبعوثي ترامب، ويتكوف وكوشنر، عقب جولتي المحادثات السابقتين في يونيو من العام الماضي ويناير من العام الجاري.
أكثر من 70 شخصاً
أما الوفد الإيراني فيضم أكثر من 70 شخصاً، يرأسهم قاليباف، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، والأمين العام لمجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، فضلاً عن أعضاء في البرلمان ولجان سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وقانونية.

ومن بين الأسماء في هذا الوفد علي أكبر أحمديان، أمين مجلس الدفاع، فضلا عن علي باقري كني، نائب في المجلس الأعلى للأمن القومي، وكاظم غريب آبادي، بالإضافة إلى رضا أميري مقدم، السفير الإيراني في باكستان.
كما يضم الوفد 26 عضوًا من لجان فنية ومتخصصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية إلى جانب المفاوضين الرئيسيين، و23 إعلاميًا من مؤسسات مختلفة، فضلا عن فرق المراسم والتنسيق والحماية، وفق ما نقلت وكالة فارس.

وكان ترامب أكد مراراً في السابق أن أولويته القصوى في محادثات السلام هي ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، وفتح مضيق هرمز. كما هدد أمس الجمعة باستئناف الحرب إن لم يتم التوصل لاتفاق.

فيما كررت إيران بعضاً من شروطها للتفاوض المباشر ألا وهي رفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ووقف إطلاق النار على كافة الجبهات من ضمنها لبنان.

هذا ومن المرتقب أن يلتقي الوفد الإيراني قبل ظهر اليوم شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان. وفي حال وافق الأميركيون على الشروط المسبقة التي طرحها الجانب الإيراني، ستنطلق المفاوضات بعد الظهر في فندق سيرينا بإسلام آباد.
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأمين العام

نائب الرئيس

مجلس الأمن

الإيرانية

الإيراني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24