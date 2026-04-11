تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
على الرغم من وقف النار... تعزيزات عسكرية أميركية إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
11-04-2026
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل
الولايات المتحدة
إرسال تعزيزات عسكرية إلى
الشرق الأوسط
تحسباً لعمليات محتملة، في وقت تستعد فيه فرق أميركية وإيرانية لإجراء مفاوضات في باكستان نهاية هذا الأسبوع.
ووفق بيانات تتبع الرحلات ومسؤول أميركي، وصلت مؤخراً مقاتلات وطائرات هجومية إلى المنطقة. كما أشار المسؤول إلى أن ما بين 1500 و2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش الأميركي قد يصلون خلال الأيام المقبلة، وفق "
وول ستريت جورنال
".
آلاف البحّارة وعناصر المشاة
ويتجه آلاف البحّارة وعناصر
مشاة البحرية
إلى المنطقة. وقد غادرت حاملة الطائرات USS George H.W. Bush وسفنها المرافقة ولاية فرجينيا في نهاية آذار، وهي حالياً في المحيط
الأطلسي
، بحسب مسؤول في البحرية الأميركية.
في المقابل، أبحرت السفينة الهجومية البرمائية USS Boxer وسفنها المرافقة، التي تقلّ وحدة المشاة البحرية الحادية عشرة، من
كاليفورنيا
في منتصف
مارس
، وهي الآن في
المحيط الهادئ
، وفق مسؤول آخر في البحرية.
ومن المرجح أن تستغرق هذه القطع البحرية أكثر من أسبوع للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط.
Advertisement
وول ستريت جورنال
الولايات المتحدة
المحيط الهادئ
الشرق الأوسط
مشاة البحرية
كاليفورنيا
وول ستريت
الأطلسي
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24