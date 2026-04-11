عربي-دولي

فريق المفاوضات الأميركي مع إيران وصل إلى إسلام أباد

Lebanon 24
11-04-2026 | 01:51
هبطت الطائرة الأميركية التي تحمل فريق المفاوضات في المحادثات مع إيران في إسلام أباد صباح اليوم السبت.

وقال مصدر باكستاني، اليوم السبت، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.

وكانت طائرة الوفد الأميركي، بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، والذي يضم ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، توقفت في العاصمة الفرنسية باريس للتزود بالوقود.

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم السبت لإنهاء حربهما التي استمرت 6 أسابيع، على الرغم من أن طهران ألقت بظلال من الشك على المحادثات بقولها إنها لا يمكن أن تبدأ دون التزامات بشأن لبنان والعقوبات.

ووصل الوفد الإيراني، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، أمس الجمعة.



الوفد الإيراني يصل إسلام أباد لبدء المفاوضات مع واشنطن
لا ضمانات بشمول لبنان في مفاوضات إسلام أباد وموسكو على خط التسويات
وزير خارجية إيران عباس عراقجي: لم نرفض قط الذهاب إلى إسلام أباد لإجراء محادثات الوساطة
وكالة "فارس": لا صحة لنبأ وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد
