فريق المفاوضات الأميركي مع إيران وصل إلى إسلام أباد

هبطت الطائرة الأميركية التي تحمل فريق المفاوضات في المحادثات مع في إسلام أباد صباح اليوم السبت.



وقال مصدر باكستاني، اليوم السبت، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، وصلا إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.



وكانت طائرة الوفد الأميركي، بقيادة جيه دي فانس، والذي يضم ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس وصهره جاريد كوشنر، توقفت في العاصمة للتزود بالوقود.



ومن المقرر أن تجري وإيران مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم السبت لإنهاء حربهما التي استمرت 6 أسابيع، على الرغم من أن ألقت بظلال من الشك على المحادثات بقولها إنها لا يمكن أن تبدأ دون التزامات بشأن والعقوبات.



ووصل الوفد ، بقيادة رئيس محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، أمس الجمعة.









