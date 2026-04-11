تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وجهه تشوّه ويُعاني من إصابات حادة.. تفاصيل جديدة عن حالة مجتبى خامنئي

Lebanon 24
11-04-2026 | 03:34
A-
A+
وجهه تشوّه ويُعاني من إصابات حادة.. تفاصيل جديدة عن حالة مجتبى خامنئي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت 3 مصادر مقربة من الدائرة الداخلية للزعيم الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لوكالة رويترز انه لا يزال يتعافى من إصابات حادة في الوجه والساق جراء الغارة الجوية التي قتلت والده في بداية الحرب.

وقالت المصادر إن وجه مجتبى خامنئي تشوه في الهجوم على مجمع الزعيم الإيراني في وسط طهران، وأصيب بجروح بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما.

غير أن المصادر الثلاثة، أشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 56 عاما يتعافى من جراحه ولا يزال يتمتع بقدرة ذهنية عالية.

وقال اثنان منهم إنه يشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين عبر المؤتمرات الصوتية ويشارك في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحرب والمفاوضات مع واشنطن.

ولا يزال غموض كبير يكتنف مكان خامنئي وحالته وقدرته على الحكم بالنسبة للجمهور، إذ لم يتم نشر أي صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي له منذ الهجوم الجوي الذي أعقبه تعيينه خلفا لوالده في الثامن من آذار .

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أسئلة رويترز بشأن مدى إصابات خامنئي أو سبب عدم ظهوره حتى الآن في أي صور أو تسجيلات.

وأصيب خامنئي في 28 شباط، وهو اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في الهجوم الذي أودى بحياة والده المرشد علي خامنئي

 وكانت زوجة مجتبى خامنئي وصهره وأخت زوجته من بين أفراد عائلته الآخرين الذين لقوا حتفهم في الغارة.
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" في تقرير عن حالة مجتبى خامنئي: توقع خروجه من الاختباء قريباً
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 14:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد العام مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 14:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: مجتبى خامنئي يوجه رسالة جديدة قريبا
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 14:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة في عهد القائد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 14:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

علي خامنئي

الإيراني

إسرائيل

القضايا

الرئيسي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:35 | 2026-04-11
Lebanon24
07:04 | 2026-04-11
Lebanon24
07:00 | 2026-04-11
Lebanon24
06:48 | 2026-04-11
Lebanon24
06:45 | 2026-04-11
Lebanon24
06:41 | 2026-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24