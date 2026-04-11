|
عربي-دولي
بعد معلومات استخباراتية أميركية.. الصين تنفي تقديم أسلحة لايران
Lebanon 24
11-04-2026
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام متحدث باسم
السفارة الصينية
في
واشنطن
بنفي تقديم أسلحة لأي طرف من أطراف الصراع الأميركي
الإيراني
، قائلا:" إن المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة".
وتابع المتحدث: "باعتبارها دولة كبرى مسؤولة، تفي
الصين
باستمرار بالتزاماتها الدولية. ونحث الجانب الأميركي على الامتناع عن إطلاق ادعاءات لا أساس لها، والربط بين الأمور بشكل ضار، والانخراط في الإثارة؛ ونأمل أن تبذل الأطراف المعنية المزيد للمساعدة في تهدئة التوترات".
وكانت معلومات استخباراتية أميركية قد أشارت إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى
إيران
خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية حديثة.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي ينفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
"سي إن إن" عن مصادر: واشنطن تملك معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين بصدد تقديم مساعدة مالية لإيران
سي إن إن: تقارير استخباراتية أميركية تفيد بأن الصين تجهز لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران
ويتكوف: روسيا تنفي لترامب تزويد إيران بمعلومات استخباراتية
قد يعجبك أيضاً
ترامب يتحدّث عنه دائماً.. ماذا نعرف عن "جنرال باكستان"؟
خلية لـ"حزب الله" في سوريا.. وزارة تُعلن "إحباط مخطط تخريبي"
قد يستغرق أسابيع.. مصادر ترجح مصير الاتفاق بين طهران وواشنطن
صفقة بـ4.7 مليار دولار.. أميركا تعزز مخزون صواريخ "باتريوت"
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام أباد "مصيرية"
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
قرار إسرائيلي جديد يخصّ بيروت.. إقرأوا آخر خبر
أيضاً في عربي-دولي
07:35 | 2026-04-11
ترامب يتحدّث عنه دائماً.. ماذا نعرف عن "جنرال باكستان"؟
07:04 | 2026-04-11
خلية لـ"حزب الله" في سوريا.. وزارة تُعلن "إحباط مخطط تخريبي"
07:00 | 2026-04-11
قد يستغرق أسابيع.. مصادر ترجح مصير الاتفاق بين طهران وواشنطن
06:48 | 2026-04-11
صفقة بـ4.7 مليار دولار.. أميركا تعزز مخزون صواريخ "باتريوت"
06:45 | 2026-04-11
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام أباد "مصيرية"
06:41 | 2026-04-11
قوة عسكرية باكستانية تصل إلى السعودية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
11/04/2026 14:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
11/04/2026 14:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
11/04/2026 14:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
