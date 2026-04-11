تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قد يستغرق أسابيع.. مصادر ترجح مصير الاتفاق بين طهران وواشنطن

Lebanon 24
11-04-2026 | 07:00
A-
A+
قد يستغرق أسابيع.. مصادر ترجح مصير الاتفاق بين طهران وواشنطن
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "العربية": بينما تتجه أنظار العالم أجمع إلى إسلام آباد التي تحتضن المفاوضات الأميركية الإيرانية من أجل وقف الحرب والتوصل لاتفاق، يفرد الطرفان أوراقهما وشروطها.

فيما تتصاعد الترجيحات بأن يتطلب التوصل لأي اتفاق لأسابيع وربما أشهر.
فقد أوضح مصدر أميركي أنه "من الناحية النظرية، يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق، لكنه يستعد أيضاً لاستئناف الحرب.". وقال:"لقد أغضبه سلوك الإيرانيين.. إنهم يحرجونه نوعاً ما"، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

تمديد وقف النار؟
 فيما أشار مسؤولون أميركيون إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق أي تقدم ذي مغزى في الجولة الأولى من المفاوضات، لكنهم أعربوا عن أملهم بأن يكون الأمر أكثر من مجرد اجتماع احتفالي. ورأوا أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق أسابيع إن لم يكن شهوراً، ومن المرجح أن يتطلب تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

لكن المسؤول الأميركي أكد أن ذلك (تمديد وقف النار) لن يحدث، إلا إذا عاد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي يرأس وفد بلاده إلى باكستان بنوع من الإنجازات.
علماً أن إرسال فانس يشكل إشارة إلى أن الولايات المتحدة جادة، إلا أن بعض المسؤولين قلقون من أن إرسال مثل هذا المسؤول رفيع المستوى قد يكون سابقاً لأوانه، حيث لم يتم وضع سوى القليل من الأسس للمفاوضات.

"أوراق ضغط"
 في المقابل، يستعد الوفد الإيراني الذي يقود رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف للعب "أوراق ضغط"، بحسب مسؤولون أميركيون سابقون لديهم خبرة في التفاوض مع إيران.

فقد رأى هؤلاء المسؤولين أن استمرار نفوذ إيران على مضيق هرمز، أهم ممر عالمي لشحن الطاقة، منح قادتها ورقة ضغط جديدة في المحادثات، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". وقال آلان آير، العضو السابق في الفريق الأميركي الذي تفاوض على الاتفاق النووي الإيراني: "إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها تمتلك حالياً سلاحاً نووياً، ألا وهو مضيق هرمز"
وكان الرئيس الأميركي وفريق إدارته حذرا طهران من التلاعب والتحايل خلال المحادثات. وأكد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" مساء أمس الجمعة أن الإيرانيين لا يملكون أوراقاً للضغط، وأن فرصتهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة هي التفاوض"، وفق تعبيره.

يذكر أنه قبل وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين والذي أعلنت عنه باكستان فجر الأربعاء لماضي، قدمت إيران خطة من 10 بنود لتسوية النزاع، شملت إرساء وضع جديد في مضيق هرمز، فضلا عن القبول بتخصيب اليورانيوم، مع مناقشة مستويات هذا التخصيب، فضلا عن وقف الحرب على كافة لجبهات من ضمنها لبنان، بالغضافة إلى دفع التعويضات عن الحرب.

فيما أشار ترامب في البداية إلى أنه مستعد للتعامل مع خطة إيرانية قدمت سابقا كأساس للمفاوضات، لكنه عاد لاحقاً ليؤكد مطالبته بإعادة فتح المضيق بالكامل، وسط لغط حول وجود أكثر من خطة أو تباين بين ما قدم إلى الجانب الأميركي وما أعلن عنه الجانب الإيراني من شروط أو بنود.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نائب الرئيس

إيران على

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24