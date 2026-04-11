تزامنا مع إحياء "سبت النور".. إسرائيل تحوّل القدس إلى ثكنة عسكرية

تزامنا مع إحياء الكنائس لـ"سبت النور" في في ، حوّلت القوات اليوم السبت المدينة خاصة منطقة باب العمود وأحياء البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت عدة حواجز.ونقلت والمعلومات "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "قوات نصبت حواجز عسكرية في الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة، لإحياء "سبت النور"، ودققت في هويات عدد من الشبان، ومنعتهم من الدخول".ووفق المصادر "فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة".ودعت الروم الأرثوذكس في القدس، أمس الجمعة، " إلى المشاركة في إحياء شعائر "سبت النور"، في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة".وتحيي الكنائس المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي، "سبت النور"، الذي يسبق أحد القيامة أو "عيد الفصح".