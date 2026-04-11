|
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام أباد "مصيرية"
Lebanon 24
11-04-2026
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، السبت، أن محادثات إسلام آباد تمثل فرصة "مصيرية" لتحويل الهدنة القائمة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتأتي المفاوضات في أعقاب وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، أعلن عنه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بعد أسابيع من الحرب بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
ووصل وفد أميركي رفيع المستوى، برئاسة
نائب الرئيس
جيه.دي. فانس، برفقة المبعوث الخاص الأميركي ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، إلى باكستان السبت للمشاركة في المحادثات المرتقبة في إسلام آباد.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن الوفد
الإيراني
المفاوض في محادثات السلام الأميركية
الإيرانية
، اجتمع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الوفد الإيراني، بقيادة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، اجتمع برئيس وزراء باكستان قبيل بدء المفاوضات مع
واشنطن
.
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الوفد الإيراني، في المحادثات المرتقبة اليوم في باكستان، من المقرر أن يجتمع مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ظهر اليوم السبت.
وكان فريق التفاوض الإيراني، برئاسة رئيس
البرلمان
محمد باقر قاليباف، الذي يضم
وزير الخارجية
عباس عراقجي، قد التقى مساء أمس الجمعة مع
قائد الجيش
الباكستاني، المارشال عاصم منير.
وتأتي تلك الاجتماعات قبل محادثات بالغة الأهمية بين
إيران
وأميركا في إسلام آباد، تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في
الشرق الأوسط
.
(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
