رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام أباد "مصيرية"

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، السبت، أن محادثات إسلام آباد تمثل فرصة "مصيرية" لتحويل الهدنة القائمة إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وتأتي المفاوضات في أعقاب وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، أعلن عنه الرئيس الأميركي ، بعد أسابيع من الحرب بين وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.





ووصل وفد أميركي رفيع المستوى، برئاسة جيه.دي. فانس، برفقة المبعوث الخاص الأميركي ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، إلى باكستان السبت للمشاركة في المحادثات المرتقبة في إسلام آباد.





في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن الوفد المفاوض في محادثات السلام الأميركية ، اجتمع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.





وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الوفد الإيراني، بقيادة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، اجتمع برئيس وزراء باكستان قبيل بدء المفاوضات مع .





وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الوفد الإيراني، في المحادثات المرتقبة اليوم في باكستان، من المقرر أن يجتمع مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ظهر اليوم السبت.





وكان فريق التفاوض الإيراني، برئاسة رئيس محمد باقر قاليباف، الذي يضم عباس عراقجي، قد التقى مساء أمس الجمعة مع الباكستاني، المارشال عاصم منير.





وتأتي تلك الاجتماعات قبل محادثات بالغة الأهمية بين وأميركا في إسلام آباد، تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في . (سكاي نيوز عربية)