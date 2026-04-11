صفقة بـ4.7 مليار دولار.. أميركا تعزز مخزون صواريخ "باتريوت"

أعلنت "لوكهيد مارتن" عن توقيع عقد بقيمة 4.7 مليار دولار مع الأميركية لتوريد صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.



وأوضحت الشركة أن الطلبية الجديدة تشمل صواريخ اعتراضية تم استخدامها بكثافة خلال الأسابيع الأخيرة، منذ اندلاع الحرب بين وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قبل نحو ستة أسابيع.





وبحسب تقارير سابقة، نقلت أعداداً كبيرة من صواريخ "باتريوت" من إلى ، ما أثار مخاوف بشأن وجود فجوات في منظومة الدفاع الجوي الأوروبية في مواجهة التهديدات الروسية.





وأشارت الشركة إلى أن العقد يأتي ضمن خطة لزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت" من 620 صاروخاً سنوياً إلى نحو 2000 بحلول عام 2030، وفق اتفاق سابق مع البنتاغون.





بالتوازي مع ذلك، تواصل القوات الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، تحسباً لأي تصعيد محتمل، في وقت تعقد فيه واشنطن وطهران مفاوضات اليوم السبت في إسلام أباد.





ووفقاً لبيانات تتبع الطيران ومسؤول أميركي، وصلت بالفعل مقاتلات وطائرات هجومية إلى المنطقة، فيما يُتوقع وصول ما بين 1500 و2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً خلال الأيام المقبلة، كما تتحرك آلاف القوات من البحرية ومشاة البحرية الأمريكية نحو الشرق الأوسط، في إطار إعادة تموضع واسعة للقوات.





وفي هذا السياق، غادرت حاملة الطائرات "يو إس إس إتش دبليو بوش" وسفنها المرافقة ولاية فرجينيا أواخر آذار، وهي حالياً في المحيط الأطلسي، فيما أبحرت حاملة الطائرات "يو إس إس بوكسر" ومجموعتها القتالية من كاليفورنيا في منتصف الشهر ذاته، وهي الآن في المحيط الهادئ، مع توقعات بوصول هذه القطع إلى المنطقة خلال أكثر من أسبوع.