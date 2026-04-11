تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
صفقة بـ4.7 مليار دولار.. أميركا تعزز مخزون صواريخ "باتريوت"
Lebanon 24
11-04-2026
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "لوكهيد مارتن" عن توقيع عقد بقيمة 4.7 مليار دولار مع
وزارة الدفاع
الأميركية لتوريد صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأوضحت الشركة أن الطلبية الجديدة تشمل صواريخ اعتراضية تم استخدامها بكثافة خلال الأسابيع الأخيرة، منذ اندلاع الحرب بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قبل نحو ستة أسابيع.
وبحسب تقارير سابقة، نقلت
واشنطن
أعداداً كبيرة من صواريخ "باتريوت" من
أوروبا
إلى
الشرق الأوسط
، ما أثار مخاوف بشأن وجود فجوات في منظومة الدفاع الجوي الأوروبية في مواجهة التهديدات الروسية.
وأشارت الشركة إلى أن العقد يأتي ضمن خطة لزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت" من 620 صاروخاً سنوياً إلى نحو 2000 بحلول عام 2030، وفق اتفاق سابق مع البنتاغون.
بالتوازي مع ذلك، تواصل القوات الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، تحسباً لأي تصعيد محتمل، في وقت تعقد فيه واشنطن وطهران مفاوضات اليوم السبت في إسلام أباد.
ووفقاً لبيانات تتبع الطيران ومسؤول أميركي، وصلت بالفعل مقاتلات وطائرات هجومية إلى المنطقة، فيما يُتوقع وصول ما بين 1500 و2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً خلال الأيام المقبلة، كما تتحرك آلاف القوات من البحرية ومشاة البحرية الأمريكية نحو الشرق الأوسط، في إطار إعادة تموضع واسعة للقوات.
وفي هذا السياق، غادرت حاملة الطائرات "يو إس إس
جورج
إتش دبليو بوش" وسفنها المرافقة ولاية فرجينيا أواخر آذار، وهي حالياً في المحيط الأطلسي، فيما أبحرت حاملة الطائرات "يو إس إس بوكسر" ومجموعتها القتالية من كاليفورنيا في منتصف الشهر ذاته، وهي الآن في المحيط الهادئ، مع توقعات بوصول هذه القطع إلى المنطقة خلال أكثر من أسبوع.
Advertisement
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
وزارة الدفاع
الأوروبي
إسرائيل
أوروبا
واشنطن
أوروبي
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24