إيران تحدد 4 "خطوط حمراء" في مفاوضات باكستان.. ما هي؟

أعلنت طهران ما وصفتها بـ"الخطوط الحمراء" في المفاوضات الجارية في باكستان.وأوضح التلفزيون أن هذه الخطوط تشمل مضيق هرمز، ودفع تعويضات عن الحرب، والإفراج عن الأصول المجمدة، إضافة إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء المنطقة.

وأشار التلفزيون في وقت سابق إلى أن الوفد الإيراني نقل إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مقترحات طهران وتفاصيل خطوطها الحمراء، خلال اجتماع عقد قبل لقائه بالوفد الأميركي، بهدف عرض وجهات نظر الطرفين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة " " عن مسؤول إيراني أن وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهو ما سارع إلى نفيه.

يُعدّ مضيق هرمز شريانًا أساسيًا لنحو 20% من إمدادات العالمية، وقد شهد خلال الحرب إغلاقًا جزئيًا من الجانب الإيراني كإجراء دفاعي، ما انعكس ارتفاعًا في أسعار الطاقة واضطرابًا في حركة الملاحة.وتسعى طهران حاليًا إلى تثبيت ترتيبات أمنية رسمية تنظم عبور السفن عبر المضيق "بتنسيق كامل مع القوات المسلحة الإيرانية"، مع طرح إمكانية فرض رسوم مرور.وتعتبر أن هذه الصيغة تعزز سيادتها على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في حين تتمسك واشنطن بفتح كامل وغير مشروط للمضيق.تطالب إيران بتعويضات شاملة عن الخسائر البشرية والمادية التي تقول إنها نجمت عن ضربات أميركية وإسرائيلية استمرت نحو 40 يومًا، وتشمل تقديراتها إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الخسائر الاقتصادية.وترى طهران أن هذه التعويضات حق مشروع، وقد طرحت إمكانية تغطيتها جزئيًا عبر رسوم المرور في مضيق هرمز، فيما ترفض واشنطن هذا الطرح وتعتبره غير قابل للتطبيق.تُقدّر الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج، خصوصًا في وقطر، بنحو 100 إلى 120 مليار دولار.وتعتبر طهران أن الإفراج عنها خطوة أساسية تمهّد لرفع وإعادة تنشيط الاقتصاد، وتمهيدًا لمسار أوسع يطال العقوبات الأولية والثانوية.في المقابل، نفى البيت الأبيض ما أوردته تقارير سابقة، نقلًا عن "رويترز"، تحدثت عن موافقة أميركية على الإفراج عن هذه الأصول.وكانت "رويترز" قد أفادت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مصدر إيراني رفيع، بأن واشنطن وافقت على تحرير أصول إيرانية مجمدة مودعة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.تشدد طهران على ضرورة التوصل إلى هدنة واسعة لا تقتصر على جبهة واحدة، بل تشمل في ما يتعلق بـ" "، واليمن عبر الحوثيين، والعراق عبر الفصائل المسلحة.وتربط إيران أي تقدّم في المفاوضات بوقف شامل للعمليات ضد ما تسميه "محور "، في موقف يعكس تمسكها بدورها ونفوذها الإقليمي.وتُطرح هذه الشروط بوصفها اختبارًا حاسمًا لمسار التفاوض، إذ إن تعثّر أي بند منها قد يهدد بانهيار التهدئة الهشة، مع انعكاسات محتملة على أسواق الطاقة وأمن الملاحة العالمية. (آرم نيوز)