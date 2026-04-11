عربي-دولي

إيران تحدد 4 "خطوط حمراء" في مفاوضات باكستان.. ما هي؟

11-04-2026 | 08:00
إيران تحدد 4 خطوط حمراء في مفاوضات باكستان.. ما هي؟
أعلنت طهران ما وصفتها بـ"الخطوط الحمراء" في المفاوضات الجارية في باكستان.
 
وأوضح التلفزيون الإيراني أن هذه الخطوط تشمل مضيق هرمز، ودفع تعويضات عن الحرب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء المنطقة.

وأشار التلفزيون في وقت سابق إلى أن الوفد الإيراني نقل إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مقترحات طهران وتفاصيل خطوطها الحمراء، خلال اجتماع عقد قبل لقائه بالوفد الأميركي، بهدف عرض وجهات نظر الطرفين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني أن واشنطن وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهو ما سارع البيت الأبيض إلى نفيه.

1- هرمز.. الورقة الاستراتيجية الأولى
يُعدّ مضيق هرمز شريانًا أساسيًا لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقد شهد خلال الحرب إغلاقًا جزئيًا من الجانب الإيراني كإجراء دفاعي، ما انعكس ارتفاعًا في أسعار الطاقة واضطرابًا في حركة الملاحة.

وتسعى طهران حاليًا إلى تثبيت ترتيبات أمنية رسمية تنظم عبور السفن عبر المضيق "بتنسيق كامل مع القوات المسلحة الإيرانية"، مع طرح إمكانية فرض رسوم مرور.

وتعتبر إيران أن هذه الصيغة تعزز سيادتها على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في حين تتمسك واشنطن بفتح كامل وغير مشروط للمضيق.

2- دفع تعويضات عن الحرب
تطالب إيران بتعويضات شاملة عن الخسائر البشرية والمادية التي تقول إنها نجمت عن ضربات أميركية وإسرائيلية استمرت نحو 40 يومًا، وتشمل تقديراتها إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الخسائر الاقتصادية.

وترى طهران أن هذه التعويضات حق مشروع، وقد طرحت إمكانية تغطيتها جزئيًا عبر رسوم المرور في مضيق هرمز، فيما ترفض واشنطن هذا الطرح وتعتبره غير قابل للتطبيق.

3- الإفراج عن الأصول المجمدة
تُقدّر الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج، خصوصًا في الولايات المتحدة وقطر، بنحو 100 إلى 120 مليار دولار.

وتعتبر طهران أن الإفراج عنها خطوة أساسية تمهّد لرفع العقوبات وإعادة تنشيط الاقتصاد، وتمهيدًا لمسار أوسع يطال العقوبات الأولية والثانوية.

في المقابل، نفى البيت الأبيض ما أوردته تقارير سابقة، نقلًا عن "رويترز"، تحدثت عن موافقة أميركية على الإفراج عن هذه الأصول.

وكانت "رويترز" قد أفادت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مصدر إيراني رفيع، بأن واشنطن وافقت على تحرير أصول إيرانية مجمدة مودعة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.

4- وقف إطلاق النار "كامل وشامل"
تشدد طهران على ضرورة التوصل إلى هدنة واسعة لا تقتصر على جبهة واحدة، بل تشمل لبنان في ما يتعلق بـ"حزب الله"، واليمن عبر الحوثيين، والعراق عبر الفصائل المسلحة.

وتربط إيران أي تقدّم في المفاوضات بوقف شامل للعمليات ضد ما تسميه "محور المقاومة"، في موقف يعكس تمسكها بدورها ونفوذها الإقليمي.

وتُطرح هذه الشروط بوصفها اختبارًا حاسمًا لمسار التفاوض، إذ إن تعثّر أي بند منها قد يهدد بانهيار التهدئة الهشة، مع انعكاسات محتملة على أسواق الطاقة وأمن الملاحة العالمية. (آرم نيوز)
