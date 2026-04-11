تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

فانس في قلب مفاوضات إيران.. اختبار ترامب الأخطر ورهان 2028

Lebanon 24
11-04-2026 | 09:30
A-
A+
فانس في قلب مفاوضات إيران.. اختبار ترامب الأخطر ورهان 2028
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصبح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، المعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات العسكرية الخارجية، مرتبطاً بشكل مباشر بنتائج الحرب مع إيران.

وكان فانس يختتم زيارة استمرت يومين إلى بودابست لدعم إعادة انتخاب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حين كلفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهمة خارجية وُصفت بالأهم في مسيرته، تتعلق بقيادة محادثات سلام حساسة مع إيران في إسلام آباد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذه الخطوة قد تشكل اختباراً سياسياً بارزاً لطموحات فانس الرئاسية المحتملة، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر كبيرة قد تنعكس على مستقبله السياسي.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن اختيار ترامب لفانس، إلى جانب صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يهدف إلى تأكيد أن هذا الفريق يتحدث مباشرة باسمه.

ضد التدخل الأجنبي
منذ بداية مسيرته، برز فانس كأبرز المشكّكين في التدخل الأجنبي داخل الإدارة الأميركية، وعندما اختاره ترامب نائباً له، رحب به أنصاره كرمز لليمين الجديد الذي يعارض الحروب الخارجية بشدة، وقد وعد علناً بعدم خوض حروب جديدة، بما في ذلك أي مواجهة مع إيران. 

وفي الأيام الأولى للصراع، التزم فانس الصمت النسبي وحاول النأي بنفسه عن الحرب قدر الإمكان، بل إنه ووفقاً لأصدقاء مقربين، كان يشعر أحياناً وكأنه يسير على قشر البيض في حضرة ترامب بسبب آرائه المناهضة للتورط مع إيران، رغم نفي متحدثه الرسمي لهذه الرواية. 

كما حذّر سراً من شنّ هجمات على الحوثيين في اليمن، وأعرب مراراً عن شكوكه حول إمكانية تغيير النظام في طهران، بينما يؤكد مسؤولون أن ترامب كان على علم تام بتشكيك فانس في التدخلات؛ إذ يمثل نائبه جناحاً داخل الحزب الجمهوري يرفض المواقف المتشددة.

جدية أكبر

 رغم مواقفه السابقة، بات فانس في قلب جهود إنهاء الحرب، بعدما أوكل إليه ترامب قيادة المفاوضات بهدف منح المسار الدبلوماسي طابعاً أكثر جدية، واعتباره أحد أبرز أركان الدائرة المقربة في البيت الأبيض، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال".

ويرى مراقبون أن هذا الاعتماد يعكس محاولة لتحقيق توازن بين نهج القوة والسعي إلى التسوية، خصوصاً مع مشاركته في الاجتماعات المغلقة إلى جانب مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، في وقت تولّى فيه آخرون الظهور الإعلامي.

وقبل توجهه إلى باكستان، نفى فانس تقارير تحدثت عن طلب إيراني للقاء مباشر معه، وقال للصحفيين: "أردت المشاركة لأنني اعتقدت أنني قادر على إحداث فرق"، مضيفاً بنبرة مازحة بشأن دوره في وقف إطلاق النار: "كان دوري الأساسي أنني كنت أقضي وقتاً طويلاً على الهاتف".

تداعيات وخيمة

 يدرك فانس أنه أصبح مرتبطاً مباشرة بمسار الحرب ونتيجتها، وأن أي إخفاق قد ينعكس عليه سياسياً، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لعام 2028.

وقبل صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى إسلام آباد، عبّر عن تفاؤل حذر قائلاً: "لقد أصدر الرئيس توجيهات واضحة. إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن مستعدون لتقديم الدعم. أما إذا حاولوا المراوغة، فسيدركون أن فريقنا ليس مرناً إلى هذا الحد".

هذا التحول وضعه في موقع سياسي معقّد، في ظل انتقال بعض حلفائه السابقين، مثل تاكر كارلسون وميغان كيلي، إلى صف المنتقدين. ومع ذلك، يعتبر فانس أن قيادته لهذه المحادثات، وهي الأعلى مستوى منذ ثورة 1979، تمثل فرصة سياسية وتاريخية مهمة.

وترى "وول ستريت جورنال" أن فانس، الجندي السابق في مشاة البحرية والمحامي المتدرّب في جامعة ييل، بات الشخصية المحورية التي تراهن عليها إدارة ترامب لإنهاء النزاع، رغم ما يحمله تاريخه السياسي من مواقف معارضة للتدخلات الخارجية. (آرم نيوز) 

مواضيع ذات صلة
دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

نائب الرئيس

الإيراني

الجمهوري

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-11
Lebanon24
13:19 | 2026-04-11
Lebanon24
13:05 | 2026-04-11
Lebanon24
13:01 | 2026-04-11
Lebanon24
13:00 | 2026-04-11
Lebanon24
12:39 | 2026-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24