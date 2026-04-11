انطلاق المحادثات الإيرانية الأميركية في إسلام آباد

انطلقت محادثات وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم عقب الهدنة الموقتة التي توصلتا إليها في 8 نيسان الجاري.

وأفادت مصادر باكستانية أن المحادثات بين وإيران بدأت عبر وساطة باكستانية.

وأضافت المصادر أن الطرفين عقدا لقاءات منفصلة مع المسؤولين الباكستانيين في أحد فنادق إسلام آباد "بهدف حل العالقة"، قبل بدء المحادثات المباشرة بينهما.

وقال أحد المصادر: "لا أستطيع حاليا تحديد موعد لقاء الوفدين وجها لوجه.. إنهما يجريان في الوقت الراهن محادثات مع المسؤولين الباكستانيين".

وأطلق على هذه اللقاءات اسم "محادثات إسلام آباد"، حيث يترأس الوفد فيها رئيس محمد باقر قاليباف.

ويشارك في المحادثات من الجانب الإيراني عباس عراقجي، والأمين العام لمجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ عبد الناصر همتي، ومسؤولون آخرون.

أما الوفد الأميركي فيترأسه جي دي فانس، ويضم أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي الجانب الباكستاني الوسيط، يشارك في المحادثات رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس الأركان العامة للجيش عاصم منير.

وقبيل المفاوضات، عقد كل من الوفدين الإيراني والأمريكي لقاءات منفصلة مع رئيس الوزراء شريف.