ثلاثية "وجها لوجه".. البيت الأبيض يعلق على المباحثات مع إيران

قال السبت إن وإيران وباكستان أجرت مباحثات ثلاثية وجها لوجه في إسلام آباد السبت.وأوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الأطراف الثلاثة يعقدون مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية، على عكس المفاوضات التي سبق لواشنطن وطهران أن أجرتاها في الأشهر الماضية، والتي كانت تتمّ عن طريق وسطاء ينقلون رسائل بين وفدين يجلسان في غرفتين منفصلتين.وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي ضمّ جي دي والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ، من دون أن يحدد المشاركين من قبل وباكستان.وأعلن المسؤول عن فرق كاملة من الخبراء الأمريكيين في المجالات ذات الصلة في إسلام أباد، وكذلك فرق دعم .