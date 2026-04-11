ترامب يعلن "تطهير هرمز": سنزيل الألغام

قال الرئيس الأميركي إن تعرف مواقع الألغام التي زرعت في ، مؤكدا أن بلاده تنقل معدات متخصصة لإزالتها.



وفي تصريح له، قال الرئيس الأميركي: "نحن نعرف أين زرعت، وواشنطن تمتلك أكثر معدات إزالة الألغام تطوراً في العالم، وتعمل حالياً على إيصالها إلى الموقع".





وذكر أن "الجيش الأميركي بدأ عمليات تطهير المضيق، في خطوة تهدف إلى تأمين الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية".





وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن أن الولايات المتحدة بدأت عملية تطهير مضيق هرمز، مُدعياً أن جميع زوارق زرع الألغام "ترقد في قاع البحر".





وتحدثت تقارير عن وجود سفن حربية أميركية في المضيق، إذ نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن عدة سفن عبرته، فيما نفى التلفزيون الرسمي هذه الأنباء نقلاً عن مسؤول عسكري إيراني.





وأكد ترامب أن بلاده مستعدة للتحرك إذا لم تحقق المحادثات مع نتائج إيجابية، قائلا: "إذا لم تسر هذه المحادثات بشكل جيد، فسنعيد ضبط الأمور. نحن مستعدون للتحرك".





وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في ظل وقف هش لإطلاق النار، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد على أسواق الطاقة العالمية. (سكاي نيوز عربية)