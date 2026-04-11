عربي-دولي
مفاوضات إيران والولايات المتحدة تتواصل لأكثر من 4 ساعات وسط ترقب النتائج
Lebanon 24
11-04-2026
|
13:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وكالة تسنيم الإيرانية
، اليوم السبت، إن المفاوضات بين الوفدين
الإيراني
والأمريكي مستمرة منذ أكثر من أربع ساعات.
وأكدت الوكالة أن الوفدين توقفا لبضع دقائق في منتصف المحادثات للتشاور وأخذ قسط من الراحة، ثم استأنفا المفاوضات، مشيرة إلى أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن بشأن انتهائها أو احتمال تمديدها.
وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق، أن المفاوضات تجاوزت العموميات وانتقلت إلى
القضايا
الفنية في بعض الملفات.
وأكدت الوكالة أنه عقب المشاورات والمباحثات الأولية، انتقل التفاوض بين الوفدين الإيراني والأمريكي من مرحلة الأطر العامة ليدخل في تفاصيل ومواضيع فنية حول بعض القضايا المطروحة، مضيفة أنه بناءً على ذلك، يعكف خبراء الطرفين حالياً على دراسة تفاصيل تقنية لعدد من الملفات.
وأوضحت الوكالة على الرغم من أن الجدول
الزمني
المقرر للمفاوضات كان ليوم واحد فقط، إلا أن هناك احتمالية لتمديدها يوماً آخر لاستكمال المباحثات على مستوى الخبراء، ومع ذلك، لا يزال قرار التمديد غير مؤكد حتى الساعة.
