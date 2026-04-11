تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تحرك بحري أميركي جديد لتعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز

Lebanon 24
11-04-2026 | 13:05
A-
A+

تحرك بحري أميركي جديد لتعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز
تحرك بحري أميركي جديد لتعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) السبت أن سفينتين حربيتين عبرتا مضيق هرمز لإزالة ألغام وضعتها إيران، وذلك في ظل وقف إطلاق النار الموقت في حرب الشرق الأوسط.

ونقلت سنتكوم في بيان عن قائدها الأدميرال براد كوبر قوله "اليوم، بدأنا عملية إقامة مسار جديد وسنشارك هذا الممر الآمن مع القطاع البحري قريبا لتشجيع التدفق التجاري الحر".


وكان موقع "إكسيوس" قد نقل عن مسؤول أمريكي تأكيده أن عدة سفن تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز يوم السبت للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وبحسب الموقع، فإن عبور السفن الأمريكية يهدف إلى تعزيز ثقة السفن التجارية في المضيق المائي، وجاء ذلك تزامنا مع انطلاق محادثات السلام بين الجانبين في باكستان.


وقال المسؤول الأمريكي: "كانت هذه عملية تركز على حرية الملاحة عبر المياه الدولية"، مضيفًا أن السفن البحرية عبرت المضيق من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج، ثم شقت طريقها عائدة عبر المضيق إلى بحر العرب.

لكن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا نفى عبور أي سفينة أمريكية من مضيق هرمز اليوم السبت.
القيادة المركزية

الشرق الأوسط

الأمريكية

مضيق هرمز

بحر العرب

الخليج

الملاح

أمريكي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24