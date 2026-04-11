تحرك بحري أميركي جديد لتعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت (سنتكوم) السبت أن سفينتين حربيتين عبرتا لإزالة ألغام وضعتها ، وذلك في ظل وقف إطلاق النار الموقت في حرب .



ونقلت سنتكوم في بيان عن قائدها الأدميرال قوله "اليوم، بدأنا عملية إقامة مسار جديد وسنشارك هذا الممر الآمن مع القطاع البحري قريبا لتشجيع التدفق التجاري الحر".





وكان موقع "إكسيوس" قد نقل عن مسؤول تأكيده أن عدة سفن تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز يوم السبت للمرة الأولى منذ بدء الحرب.



وبحسب الموقع، فإن عبور السفن الأمريكية يهدف إلى تعزيز ثقة السفن التجارية في المضيق المائي، وجاء ذلك تزامنا مع انطلاق محادثات السلام بين الجانبين في باكستان.





وقال المسؤول الأمريكي: "كانت هذه عملية تركز على حرية الملاحة عبر المياه الدولية"، مضيفًا أن السفن البحرية عبرت المضيق من الشرق إلى الغرب باتجاه ، ثم شقت طريقها عائدة عبر المضيق إلى .



لكن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا نفى عبور أي سفينة أمريكية من مضيق هرمز اليوم السبت.



Advertisement