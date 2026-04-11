عربي-دولي
الكويت: ضبط 24 شخصًا في قضية تمويل غير مشروع مرتبط بأنشطة مشبوهة
Lebanon 24
11-04-2026
|
21:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
الكويتية
إحباط مخطط استهدف المساس بأمن
الكويت
وتمويل جهات وكيانات إرهابية.
وأفادت الوزارة في بيان لها عبر حسابها في منصة "إكس"، اليوم السبت، أن
جهاز أمن الدولة
تمكن من ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته وبحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيدا لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد.
وأضافت أن هذه الأموال "جُمعت في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة الأمر الذي حمل مقدميها على تقديمها بحسن نية خالصة مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم".
وأوضحت أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدمو الأموال بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها وعلى نحو يخالف المقصد الذي دفعت من أجله وبما يمثل انحرافا صريحا عن الغايات التي خصصت لها".
ونوهت الوزارة إلى أنه تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهات لتمرير الأموال واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جوا وبرا بقصد تفادي الاشتباه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين".
وزير الدفاع الإسرائيلي: قطاع البتروكيماويات يُعد "محركًا مركزيًا في تمويل أنشطة" الحرس الثوري الإيراني
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)
محافظة كرمان الإيرانية: اعتقال 14 شخصا بتهمة القيام بأنشطة مخلة بالأمن والتخطيط لإثارة الفوضى
وزارة الأشغال الكويتية: طائرة مسيّرة ثانية استهدفت مشروع مطار الكويت الجديد
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
