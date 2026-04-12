بعد الحديث عن "عدم اتفاق".. ما مصير مفاوضات أميركا وإيران؟

12-04-2026 | 00:47
بعد الحديث عن عدم اتفاق.. ما مصير مفاوضات أميركا وإيران؟
في تصريحات متباينة وملتبسة بعض الشيء من الأطراف المشاركة، يبدو أن المفاوضات الأميركية الإيرانية "لم تفشل" بالكامل، وأن الفشل يتعلق بهذه الجلسة، خصوصاً وأنه لم يصدر عن أي من أطراف المفاوضات حديث صريح عن "انسحاب" كلي من التفاوض.


وتفصيلاً، دعا وزير الخارجية الباكستاني الأحد، واشنطن وطهران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط في التوصل إلى اتفاق.


وقال إسحاق دار، الذي استضافت حكومته المحادثات، في بيان مقتضب بثته وسائل إعلام رسمية "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار".


وأكد إسحاق دار أن "باكستان كانت وستواصل القيام بدورها في الايام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية".


فشل المفاوضات.. وعرض أخير
 
 
استمرار قيام باكستان بدورها في الأيام المقبلة، يعني مبدئياً أن المفاوضات "ربما" تستمر، خصوصاً وأن إيران والولايات المتحدة لم يتطرقا إلى "الانسحاب" أو "وقف المفاوضات" نهائياً.


وتطرق موقع "أكسيوس" الإخباري إلى هذه النقطة حين ذكر في تعليقه على فشل المفاوضات "بين السطور: لم يتوقع أحد التوصل إلى اتفاق نهائي يوم السبت، لكن الجانب الأميركي كان يأمل في تحقيق زخم كاف لمواصلة المفاوضات، حتى لو تطلب ذلك تمديد وقف إطلاق النار".


وقد ترك نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الباب مواربا على ما يبدو، حين لم يتطرق إلى انسحاب بلاده من المفاوضات خلال مؤتمره الصحفي المقتضب.


وقال دي فانس "نغادر من هنا بمقترح بسيط للغاية. وهو آلية للتفاهم، وهذا هو عرضنا الأخير والأفضل. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".


ومباشرة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر الصحفي المقتضب، غادر دي فانس دون أن يترك أي فرصة للسؤال أو الإجابة حول ما إذا كان هناك فرصة لاستمرار المفاوضات أو إن كان هذا يشكل انسحابا نهائيات من المفاوضات والعودة إلى الحرب.


جلسة واحدة.. عدم اتفاق

بالمقابل، قال متحدث باسم الخارجية ⁠الإيرانية إنه تم التوصل ‌إلى اتفاق ‌بشأن ‌عدد من ‌النقاط ‌في ⁠المحادثات، ⁠لكن ‌وجهات ⁠النظر ⁠اختلفت حول ⁠قضيتين مهمتين ولم يؤد ذلك ‌إلى اتفاق.


وأضاف المسؤول الإيراني "المحادثات ‌جرت ‌في ‌جو ‌من ‌عدم الثقة، من ‌الطبيعي ألا نتوقع التوصل إلى اتفاق في جلسة واحدة فقط.


تصريحات المسؤول الإيراني تدل على أنه "ربما" يكون هناك جلسات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.


وختم المتحدث باسم الخارجية ⁠الإيرانية بالقول إن "الاتصالات والمشاورات ستستمر بين إيران وباكستان وأصدقائنا الآخرين في المنطقة".
